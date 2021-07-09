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    51-летняя голливудская звезда решилась на фото в ванной без макияжа

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    Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс - 51-летняя голливудская звезда решилась на фото в ванной без макияжа
    Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс
    Фото: @catherinezetajones

    Публикация Зеты-Джонс набрала 26 тысяч лайков и восхитила ее поклонников

    Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фотографией с отдыха на испанском острове Майорка. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

    51-летняя знаменитость снялась в зеркале в ванной комнате в ярко-розовом халате с цветочным принтом, оголяющем ее ногу. На размещенном кадре видно, что волосы звезды не уложены, а на лицо не нанесен макияж. На ней надеты небольшие серьги.

    Публикация Зеты-Джонс набрала 26 тысяч лайков и восхитила ее поклонников, которые принялись писать восторженные комментарии под постом. «Какая прекрасная», «Не верю, что тебе уже 51 год», «Самая красивая!», «Восхищаюсь твоей красотой», «Люблю тебя», — высказывались подписчики.

    instagram.com/catherinezetajones/
    instagram.com/catherinezetajones/

    Известно, что Кэтрин Зета-Джонс и ее муж, актер Майкл Дуглас, владеют собственным домом в городе Вальдемоса на острове Майорка, куда они часто отправляются в отпуск. Помимо этого, супружеская пара владеет особняком и квартирой с видом на Центральный парк в Нью-Йорке, а также домом в Уэльсе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    51-летняя голливудская звезда решилась на фото в ванной без макияжа