51-летняя голливудская звезда решилась на фото в ванной без макияжа

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фотографией с отдыха на испанском острове Майорка. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

51-летняя знаменитость снялась в зеркале в ванной комнате в ярко-розовом халате с цветочным принтом, оголяющем ее ногу. На размещенном кадре видно, что волосы звезды не уложены, а на лицо не нанесен макияж. На ней надеты небольшие серьги.

Публикация Зеты-Джонс набрала 26 тысяч лайков и восхитила ее поклонников, которые принялись писать восторженные комментарии под постом. «Какая прекрасная», «Не верю, что тебе уже 51 год», «Самая красивая!», «Восхищаюсь твоей красотой», «Люблю тебя», — высказывались подписчики.

instagram.com/catherinezetajones/

Известно, что Кэтрин Зета-Джонс и ее муж, актер Майкл Дуглас, владеют собственным домом в городе Вальдемоса на острове Майорка, куда они часто отправляются в отпуск. Помимо этого, супружеская пара владеет особняком и квартирой с видом на Центральный парк в Нью-Йорке, а также домом в Уэльсе.

