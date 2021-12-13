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    Риз Уизерспун показала дочку, которая выглядит старше, чем мама (видео)

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    Про премьеру Уизерспун написала: Не прошло и пяти лет. Именно столько лет назад вышла первая часть наменитого мультфильма - Риз Уизерспун показала дочку, которая выглядит старше, чем мама (видео)
    Про премьеру Уизерспун написала: Не прошло и пяти лет. Именно столько лет назад вышла первая часть наменитого мультфильма
    Фото из открытых источников

    Некоторые из звезд тоже пришли на презентацию мультфильма в компании близких

    Американская актриса Риз Уизерспун вместе с родными побывала на презентации мультфильма «Зверопой-2», где озвучивала одну из главных ролей – Свиньи Розиты. Знаменитость выставила видео семейной идиллии в свой Инстаграм и удивил фанатов тем, что ее 22-летняя, которая очень похожа на свою 45-летнюю маму, выглядела старше родительницы.

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    Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

    На премьеру Уизерспун пришла с дочерью, мужем и двумя сыновьями – 18-летним Диконом и 9-летним Теннесси. Поддержали презентацию также Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон и голливудские актеры, которые тоже озвучили в мультфильме главных персонажей. Некоторые из звезд заручились вчера поддержкой близких – так, вместе с Макконахи пришла его супруга Камила Алвес.

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    Теги: кино мультфільм актриса шоу-бизнес Instagram
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    Риз Уизерспун показала дочку, которая выглядит старше, чем мама (видео)