Риз Уизерспун показала дочку, которая выглядит старше, чем мама (видео)

Про премьеру Уизерспун написала: Не прошло и пяти лет. Именно столько лет назад вышла первая часть наменитого мультфильма

Некоторые из звезд тоже пришли на презентацию мультфильма в компании близких

Американская актриса Риз Уизерспун вместе с родными побывала на презентации мультфильма «Зверопой-2», где озвучивала одну из главных ролей – Свиньи Розиты. Знаменитость выставила видео семейной идиллии в свой Инстаграм и удивил фанатов тем, что ее 22-летняя, которая очень похожа на свою 45-летнюю маму, выглядела старше родительницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

На премьеру Уизерспун пришла с дочерью, мужем и двумя сыновьями – 18-летним Диконом и 9-летним Теннесси. Поддержали презентацию также Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон и голливудские актеры, которые тоже озвучили в мультфильме главных персонажей. Некоторые из звезд заручились вчера поддержкой близких – так, вместе с Макконахи пришла его супруга Камила Алвес.