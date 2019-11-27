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    Шоу-биз

    Легенда рока Игги Поп представил очень странный клип о рептилоидах (видео)

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    <p>Американский рок-музыкант Игги Поп опубликовал видео на композицию Sonali, вошедшую в последний альбом Free</p> <p></p> - Легенда рока Игги Поп представил очень странный клип о рептилоидах (видео)

    Американский рок-музыкант Игги Поп опубликовал видео на композицию Sonali, вошедшую в последний альбом Free

    Восемнадцатый студийный альбом Игги Попа Free вышел в сентябре 2019 года

    На Youtube-канале Игги Попа клип выложен с пометкой «официально неофициальный». Это история о влюбленной паре монстров, внешне напоминающих наполовину людей, наполовину — рептилий. На протяжении всего видео персонаж мужского пола спешит на свидание со своей пассией в розовом кабриолете. Встретятся ли влюбленные в финале – неизвестно.

    Режиссером ролика выступил музыкант Мак Демарко, который ранее развивал тему рептилоидов в своем творчестве, передает агентство Intermedia.

    Напомним, Игги Поп начал карьеру в 1967 году в качестве вокалиста группы The Stooges. С коллективом музыкант записал пять студийных и три концертных альбома. Также в его послужном списке – коллаборация с Джеймсом Уильямсоном, 18 сольных альбомов, записи концертов и сборники.

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