Энрике Иглесиас подал в суд на компанию Universal Music Group

Популярный исполнитель судится с Universal Music Group из-за авторских отчислений.

Энрике Иглесиас, который недавно стал отцом двойни, подал в суд на Universal Music Group из-за невыплаченных авторских отчислений. В заявлении, переданном в суд 24 января 2018 года, говорится, что компания намеренно не установила размер авторских отчислений за стриминг в двух контрактах с артистом: один был подписан в мае 1999 года с



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Популярный исполнитель судится с Universal Music Group из-за авторских отчислений.

Энрике Иглесиас, который недавно стал отцом двойни, подал в суд на Universal Music Group из-за невыплаченных авторских отчислений. В заявлении, переданном в суд 24 января 2018 года, говорится, что компания намеренно не установила размер авторских отчислений за стриминг в двух контрактах с артистом: один был подписан в мае 1999 года с Interscope совместно с Universal, второй — в мае 2010-го.

Первый договор касался альбомов на английском и испанском языках, а второй затрагивал пластинки, где была музыка на обоих языках. Как сообщает портал Music Business Worldwide, адвокаты Иглесиаса настаивают на том, что без указания определенного размера авторских отчислений Universal должна была платить их клиенту 50% от чистой прибыли таких сервисов, как Spotify, Apple Music, YouTube и Pandora.

В доказательство юристы приводят выдержку из договора, где говорится, что 50% отчислений будут выплачиваться артисту «за любой вид использования, не оговоренный отдельно». При этом отмечается, что установленная обеими сторонами процентная доля выплат за скачивание музыки и продажи "физических" альбомов значительно меньше 50%.

Джерело: Телеграф