Фейковый трейлер сериала «Друзья» собрал более 6 миллионов просмотров

Кинокомпании стоит задуматься о продолжении сериала

Поклонники культового сериала «Друзья» все еще надеются, что когда-нибудь любимая шестерка актеров вновь соберется вместе и выдаст полнометражное продолжение ситкома. Но год за годом звезды, сыгравшие главные роли в «Друзьях», говорят, что фильму не бывать. Тем не менее, фанаты сериала все равно пытаются представить, какой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кинокомпании стоит задуматься о продолжении сериала

Поклонники культового сериала «Друзья» все еще надеются, что когда-нибудь любимая шестерка актеров вновь соберется вместе и выдаст полнометражное продолжение ситкома. Но год за годом звезды, сыгравшие главные роли в «Друзьях», говорят, что фильму не бывать. Тем не менее, фанаты сериала все равно пытаются представить, какой была бы жизнь Фиби, Росса, Рэйчел, Джо, Моники и Чендлера, поэтому смонтировали трейлер к несуществующему фильму-продолжению.

Фейковый трейлер доступен для просмотра на YouTube и уверенно подбирается к отметке в 6 миллионов просмотров. Создатели трейлера использовали некоторые кадры из сериалов «Джоуи» и «Город хищниц», а также отрывки из других фильмов актеров сериала. По сюжету замысла поклонников жизнь друзей сложилась так: Росс и Рэйчел вновь испытывают трудности в отношениях, Фиби стала врачом, Моника и Чендлер все еще вместе, а Джоуи все еще одинок, хоть и получил «Золотой глобус».

Джерело: popcornnews