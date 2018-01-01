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    Селена Гомес и Зейн Малик запишут саундтрек к «Аладдину»

    Выход ремейка намечен на май 2019 года
    Поклонники фильмов Гая Ричи с нетерпением ждут выхода его адаптации знаменитой сказки «Аладдин», выпуск которой планируется на 2019 год. Пока вокруг проекта ходит много тайн, и даже успела появиться парочка скандалов, Зейн Малик объединился с Селеной Гомес для записи саундтрека к картине. Пользователи Twitter уже находятся в полном
    • Сьогодні, 20:01
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    Селена Гомес и Зейн Малик
    Селена Гомес и Зейн Малик

    Выход ремейка намечен на май 2019 года

    Поклонники фильмов Гая Ричи с нетерпением ждут выхода его адаптации знаменитой сказки «Аладдин», выпуск которой планируется на 2019 год. Пока вокруг проекта ходит много тайн, и даже успела появиться парочка скандалов, Зейн Малик объединился с Селеной Гомес для записи саундтрека к картине.
    Пользователи Twitter уже находятся в полном восторге от предстоящей коллаборации и не могут дождаться дня, когда услышат хит Гомес и Малика, о чем неустанно пишут в своих микроблогах. Для Зейна это уже не первая работа по созданию саундтрека к голливудскому проекту – ранее он записал песню с Тейлор Свифт I Don't Wanna Live Forever к «Оттенкам серого», которая стала настоящим хитом.
    Будем надеяться, что эта парочка запишет A Whole New World в совершенно новом и интересном исполнении, но, вероятно, это будет свежая композиция, написанная специально для «Аладдина». Выход картины Гая Ричи намечен на 23 мая 2019 года.

    Джерело: popcornnews

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