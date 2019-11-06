Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс в главных ролях: вышел трейлер к фильму «Два папы»



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Фильм расскажет историю нынешнего папы римского Франциска (Джонатан Прайс) на том этапе, когда он готовился сменить Бенедикта XVI (Энтони Хопкинс)

Актеры сыграли в картине двух римских пап

Вышел трейлер фильма «Два папы» (The Two Popes) с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом в главных ролях.

Фильм расскажет историю нынешнего папы римского Франциска (Джонатан Прайс) на том этапе, когда он готовился сменить Бенедикта XVI (Энтони Хопкинс). Судя по трейлеру, в фильме будет много их диалогов, а также отсылок к прошлому главных героев.

Режиссером картины выступил Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»), сценарий написал Энтони МакКартен («Богемская рапсодия», «Вселенная Стивена Хокинга»).

27 ноября «Два папы» выйдут в ограниченный прокат. С 20 декабря фильм можно будет посмотреть на Netflix.