Новый «Терминатор» провалился в прокате



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арнольд Шварценегер Фото: imdb

Ни «железный Арни», ни огромный рекламный бюджет не помогли

Очередная часть легендарной франшизы «Терминатор» под названием «Темные судьбы» стартовал в мировом прокате. На его создание была брошена тяжелая артиллерия: на место продюсера вернулся Джеймс Кэмерон, а в каст – Арнольд Шварценеггер.

Но ни «железный Арни», ни огромный рекламный бюджет не помогли: в американском прокате за первые выходные фильм собрал всего-навсего $29 миллионов, а во всем мире (даже с учетом мощного китайского рынка) – $123 миллиона. На производство картины, к слову, ушло более 185 миллионов долларов, так что есть вероятность, что фильм сможет выйти «в ноль», но вряд ли окажется прибыльным.