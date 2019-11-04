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    Шоу-биз

    Новый «Терминатор» провалился в прокате

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    <p>Арнольд Шварценегер&nbsp; &nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Новый «Терминатор» провалился в прокате

    Арнольд Шварценегер   

    Фото: imdb

    Ни «железный Арни», ни огромный рекламный бюджет не помогли

    Очередная часть легендарной франшизы «Терминатор» под названием «Темные судьбы» стартовал в мировом прокате. На его создание была брошена тяжелая артиллерия: на место продюсера вернулся Джеймс Кэмерон, а в каст – Арнольд Шварценеггер.

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    Новый «Терминатор» провалился в прокате
    Новый «Терминатор» провалился в прокате
    Новый «Терминатор» провалился в прокате
    Новый «Терминатор» провалился в прокате
    Новый «Терминатор» провалился в прокате
    Новый «Терминатор» провалился в прокате

    Но ни «железный Арни», ни огромный рекламный бюджет не помогли: в американском прокате за первые выходные фильм собрал всего-навсего $29 миллионов, а во всем мире (даже с учетом мощного китайского рынка) – $123 миллиона. На производство картины, к слову, ушло более 185 миллионов долларов, так что есть вероятность, что фильм сможет выйти «в ноль», но вряд ли окажется прибыльным.

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