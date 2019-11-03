Веселые коллажи Shusaku Takaoka: приключения героев кино в реальности



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boredpanda.com

В своих работах дизайнер легко и по-хулигански соединяет различные элементы поп-культуры, и результат просто гениальный

Художники и дизайнеры — люди непростые, определенно точно обладающие своеобразным взглядом на мир. Например японский дизайнер Шусаку Такаока уж точно из тех, кто обладает поистине безграничной фантазией.

Этот таинственный графический дизайнер из Японии Shusaku Takaoka, определенно умеет подчеркнуть наши сегодняшние проблемы, интерпретируя различные значения классических картин.

Shusaku Takaoka смешивает в своих цифровых коллажах пласты современной поп-культуры и истории искусства, присваивая одетым по последней моде людям лица персонажей известных картин великих художников: Ван Гога, Леонардо да Винчи и других.

Один из самых забавных его циклов — это приключения Белоснежки.

Джерело: boredpanda.com