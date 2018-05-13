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    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме

    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка

    Об этом рассказал премьер-министр Израиля в соцсети

    Как ранее сообщал Scotch, вчера в Лиссабоне состоялся финальный этап международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Триумфатором музыкального шоу стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

    Сегодня стало известно, что в следующем году песенный конкурс планируют провести в Иерусалиме. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter

    «В следующем году в Иерусалиме», - написал Нетаньяху, а также поблагодарил победительницу этого года Нетту Барзилай за искренность и важное достижение. 

    Напомним. что во время пресс-конференции победительница песенного конкурса поблагодарила ЛГБТ-сообщество, которое ее активно поддерживало и послом которого она является.

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    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
    «Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме

    Также артистка пригласила всех на прайд, который пройдет в Тель-Авиве.

    «Я буду на следующем прайде в Тель-Авиве. Приезжайте на прайд-парад, на парад любви», - призвала артистка

    Джерело: ТСН

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