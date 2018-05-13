«Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме
- Сьогодні, 15:03
-
Розсилка
Об этом рассказал премьер-министр Израиля в соцсети
Как ранее сообщал Scotch, вчера в Лиссабоне состоялся финальный этап международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Триумфатором музыкального шоу стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.
Сегодня стало известно, что в следующем году песенный конкурс планируют провести в Иерусалиме. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter.
«В следующем году в Иерусалиме», - написал Нетаньяху, а также поблагодарил победительницу этого года Нетту Барзилай за искренность и важное достижение.
Напомним. что во время пресс-конференции победительница песенного конкурса поблагодарила ЛГБТ-сообщество, которое ее активно поддерживало и послом которого она является.
Также артистка пригласила всех на прайд, который пройдет в Тель-Авиве.
«Я буду на следующем прайде в Тель-Авиве. Приезжайте на прайд-парад, на парад любви», - призвала артистка
Джерело: ТСН