«Евровидение-2019» проведут и Иерусалиме

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Об этом рассказал премьер-министр Израиля в соцсети

Как ранее сообщал Scotch, вчера в Лиссабоне состоялся финальный этап международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Триумфатором музыкального шоу стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

Сегодня стало известно, что в следующем году песенный конкурс планируют провести в Иерусалиме. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter.

«В следующем году в Иерусалиме», - написал Нетаньяху, а также поблагодарил победительницу этого года Нетту Барзилай за искренность и важное достижение.

Напомним. что во время пресс-конференции победительница песенного конкурса поблагодарила ЛГБТ-сообщество, которое ее активно поддерживало и послом которого она является.

Также артистка пригласила всех на прайд, который пройдет в Тель-Авиве.

«Я буду на следующем прайде в Тель-Авиве. Приезжайте на прайд-парад, на парад любви», - призвала артистка

Джерело: ТСН