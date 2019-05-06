Евровидение в опасности: террористы из Сектора Газа пообещали сорвать песенный конкурс



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В Тель-Авиве идет подготовка к конкурсу

За десять дней до начала Евровидения 2019 проведение конкурса оказалось под сомнением. Террористическая группа «Исламский джихад в Палестине» из сектора Газы пообещала сорвать песенный конкурс. Такие заявления прозвучали на фоне эскалации конфликта, который продолжается третий день.

Как передает The Times of Israel, террористы намеренны помешать проведению любому фестивалю, который «вредит палестинскому историческому мировоззрнеию».

Тем временем, страну уже прибывают делегации из разных стран, а с субботы, 4 мая, начались первые репетиции. Национальный вещатель, он же и организатор Евровидения в Израиле, успокаивает, что обстрелы не помешают провести конкурс.

Напомним, что уже совсем скоро, 14 мая, в Тель-Авиве, стартует международный музыкальный конкурс Евровидение-2019. Второй полуфинал состоится 16 мая, финал - 18 мая.

Как известно, победившая в нацотбторе Евровидения представительница российского лейбла Maruv отказаласьпредставлять Украину на песенном конкурсе

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