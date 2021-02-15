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    Ей точно 52? Дженнифер Энистон случайно засветила свои прелести в мини-платье (фото)

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    Американская актриса Дженнифер Энистон - Ей точно 52? Дженнифер Энистон случайно засветила свои прелести в мини-платье (фото)
    Американская актриса Дженнифер Энистон
    instagram.com/jenniferaniston/

    Поклонники оценили фотографию и внешний вид звезды в комментариях

    Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном наряде в честь дня рождения и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте стилиста и друга знаменитости Криса Макмиллана (Chris Mcmillan).

    На размещенном в сети фото знаменитость сидит в парикмахерском кресле, скрестив перед собой ноги, в то время как ей укладывают волосы. На Энистон — мини-платье нежно-розового оттенка. «С днем рождения, Джен! Люблю тебя. Очень сильно», — подписал Макмиллан пост, который набрал почти 30 тысяч лайков. Известно, что 11 февраля актрисе исполнилось 52 года.

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    Поклонники оценили фотографию и внешний вид звезды в комментариях. «Почему она такая красивая?», «Вау, она выглядит просто потрясающе», «Она идеальна, обожаю ее», «Не могу поверить, что ей 52», «Самая горячая женщина планеты», «Отличный снимок», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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