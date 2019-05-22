Фанатка Винника сделала тату с названием его песни



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Олег Винник со своей фанаткой

Девушка увлекается творчеством украинского артиста со времен его игры в европейских мюзиклах

Украинский певец Олег Винник, который неделю назад впервые дал концерт в родном селе Червоный кут, сейчас гастролирует по Германии.

Там у артиста очень много поклонников. Есть и такие, кто следит за творчеством исполнителя с тех самых пор, когда он играл в европейских мюзиклах.

Одна из таких преданных фанаток Винника, которая живет в Германии ни слова не понимает ни по-украински, ни по-русски, но знает все композиции певца. А с названием одной из них – «Счастье» даже сделала себе татуировку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Май 2019 в 1:13 PDT

Прошлой осенью Аня приезжала в Киев на сольный концерт Олега Винника в киевском Дворце спорта. В нынешнем туре уже побывала на трех его выступлениях: в Берлине, Гамбурге и Фюрте.

Джерело: ТСН