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    Шоу-биз

    Фанатка Винника сделала тату с названием его песни

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    Олег Винник со своей фанаткой - Фанатка Винника сделала тату с названием его песни
    Олег Винник со своей фанаткой

    Девушка увлекается творчеством украинского артиста со времен его игры в европейских мюзиклах

    Украинский певец Олег Винник, который неделю назад впервые дал концерт в родном селе Червоный кут, сейчас гастролирует по Германии.

    Там у артиста очень много поклонников. Есть и такие, кто следит за творчеством исполнителя с тех самых пор, когда он играл в европейских мюзиклах.

    Одна из таких преданных фанаток Винника, которая живет в Германии ни слова не понимает ни по-украински, ни по-русски, но знает все композиции певца. А с названием одной из них – «Счастье» даже сделала себе татуировку. 

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    Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

    Прошлой осенью Аня приезжала в Киев на сольный концерт Олега Винника в киевском Дворце спорта. В нынешнем туре уже побывала на трех его выступлениях: в Берлине, Гамбурге и Фюрте. 

    Джерело: ТСН

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