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    Шоу-биз

    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри

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    Мэрайя Кэри&nbsp; - Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Мэрайя Кэри 

    Сотрудники неправильно поняли девушку

    Писательница Хариет Алида поделилась с подписчиками забавной историей, которая произошла с ее двоюродной сестрой Шиван в Англии.

    Британка является поклонницей 49-летней Мэрайи Кэри. Она попросила коллег подарить ей на день рождения торт с портретом популярной певицы.

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    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
    Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри

    Однако на работе девушку неправильно поняли. Ей вручили торт с черно-белой фотографией польской ученой Марии Кюри.

     «Моя кузина сказала коллегам, что хотела бы получить праздничный торт с изображением Мэрайи Кэри. Они что-то напутали и подарили ей такой торт. Это Мария Кюри. Выглядит очень весело», – рассказала блогер в Twitter.

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    twitter.com/harrietalida

    Напомним, Мария Кюри – первая женщина в мире, которая стала нобелевским лауреатом и преподавателем Парижского университета Сорбонна. Она получила Нобелевскую премию сразу в двух дисциплинах: за выдающиеся заслуги в развитии химии и физики, открытие элементов радия и полония.

     

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