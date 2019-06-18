Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри
Сотрудники неправильно поняли девушку
Писательница Хариет Алида поделилась с подписчиками забавной историей, которая произошла с ее двоюродной сестрой Шиван в Англии.
Британка является поклонницей 49-летней Мэрайи Кэри. Она попросила коллег подарить ей на день рождения торт с портретом популярной певицы.
Однако на работе девушку неправильно поняли. Ей вручили торт с черно-белой фотографией польской ученой Марии Кюри.
«Моя кузина сказала коллегам, что хотела бы получить праздничный торт с изображением Мэрайи Кэри. Они что-то напутали и подарили ей такой торт. Это Мария Кюри. Выглядит очень весело», – рассказала блогер в Twitter.
Напомним, Мария Кюри – первая женщина в мире, которая стала нобелевским лауреатом и преподавателем Парижского университета Сорбонна. Она получила Нобелевскую премию сразу в двух дисциплинах: за выдающиеся заслуги в развитии химии и физики, открытие элементов радия и полония.