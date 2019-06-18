Фанатке Мэрайи Кэри подарили торт с изображением Марии Кюри



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Мэрайя Кэри

Сотрудники неправильно поняли девушку

Писательница Хариет Алида поделилась с подписчиками забавной историей, которая произошла с ее двоюродной сестрой Шиван в Англии.

Британка является поклонницей 49-летней Мэрайи Кэри. Она попросила коллег подарить ей на день рождения торт с портретом популярной певицы.

Однако на работе девушку неправильно поняли. Ей вручили торт с черно-белой фотографией польской ученой Марии Кюри.

«Моя кузина сказала коллегам, что хотела бы получить праздничный торт с изображением Мэрайи Кэри. Они что-то напутали и подарили ей такой торт. Это Мария Кюри. Выглядит очень весело», – рассказала блогер в Twitter.

twitter.com/harrietalida

Напомним, Мария Кюри – первая женщина в мире, которая стала нобелевским лауреатом и преподавателем Парижского университета Сорбонна. Она получила Нобелевскую премию сразу в двух дисциплинах: за выдающиеся заслуги в развитии химии и физики, открытие элементов радия и полония.