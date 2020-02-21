Фанаты Коби Брайанта по ошибке носят цветы на чужую могилу



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Поклонники погибшего 41-летнего баскетболиста перепутали его место захоронения

Руководство мемориального комплекса было вынуждено выступить с официальным заявлением

Тысячи людей посетили кладбище «Пасифик-Вью», где якобы похоронены Коби Брайант и его дочь Джанна. Фанаты несут цветы и игрушки, чтобы отдать дань уважения спортсмену. Однако руководство мемориального парка сообщило, что они идут не на то кладбище, сообщает USA Today

Сотрудники вынуждены каждый день убирать на месте, потому что участок принадлежит другой семье. Здесь был похоронен человек, который умер в ноябре. Его родные недовольны тем, что нарушается его покой. Об этом заявил специалист по связям со СМИ комплекса Эшли Бантон.

На участке высажены цветы золотистого и фиолетового оттенков, которые совпадают с цветами команды Лейкерс. Охранники говорят людям, что они ошибаются, но им никто не верит. На участке высажен небольшой куст, украшенный рождественскими игрушками. Однако поклонники баскетболиста считают: это уловка, чтобы убедить людей, что человек был похоронен несколько месяцев назад.