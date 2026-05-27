Фільм про те, як один прогноз погоди може змінити геополітичну карту світу. Кінопрем'єри тижня

Відвідувачам українських кінотеатрів цього тижня буде представлено нові три кінострічки і два мультфільми

Цього тижня в прокат вийшли п'ять фільмів іноземного виробництва. Серед них, зокрема, драма «Тиск» про події Другої світової війни з ірландським актором Ендрю Скоттом в головній ролі. Також на глядачів чекає прем'єра повнометражного науково-фантастичного фільму про інтернет-феномен Backrooms і французько-грецької містичної драми «Горгона» режисерки Іві Калогиропулос. «Главком» детально розказує про ці та інші кіноновинки 28 травня 2026 року.

Тиск

Країна: США, Велика Британія, Франція

США, Велика Британія, Франція Режисер: Ентоні Марас

Ентоні Марас Актори: Брендан Фрейзер, Ендрю Скотт, Керрі Кондон, Кріс Мессіна, Деміен Льюїс, Темсін Топольські, Джоджо Макар

Фільм «Тиск» – міжнародний драматичний трилер режисера Ентоні Мараса, відомого за драмою «Готель Мумбаї». Нова стрічка переносить глядачів у кабінети та командні центри Другої світової війни, де вирішувалися долі мільйонів людей. Якщо зазвичай фільми про висадку в Нормандії фокусуються на солдатах, які першими ступили на берег, то «Тиск» показує інший, майже невидимий для широкої аудиторії фронт – науковий, аналітичний і психологічний.

У центрі сюжету – метеоролог Джеймс Стаббс, роль якого зіграв титулований ірландський актор Ендрю Скотт. Його завдання видається неможливим: передбачити британську погоду в червні 1944 року з точністю, яка дозволить успішно здійснити операцію «Оверлорд». Саме від його прогнозів залежить чи не найбільше морське вторгнення в історії – висадка союзників у Нормандії. Будь-який збій, будь-яка хмара, шторм чи зміна вітру може коштувати тисяч життів і повністю зірвати план командування.

Головна напруга історії формується не на полі бою, а в тісних кімнатах з картою Європи та нескінченними таблицями атмосферного тиску. Верховний головнокомандувач союзних військ Дуайт Ейзенгауер чекає остаточного рішення, а німецька розвідка лише й шукає ознаки неминучого наступу. Партнером Скотта стає Брендан Фрейзер, який втілив на великих екранах роль старшого військового аналітика.

Зйомки фільм «Тиск» відбувалися у Великій Британії та частково у Франції, де команда відтворювала реальні штабні приміщення часів Другої світової війни. Значну увагу приділено деталям: аналоговим приладам, старим барометричним картам, військовим документам, які сьогодні можна побачити лише в архівах та музеях. Бюджет фільму становить близько $40 млн. Під час промокампанії продюсери підкреслювали, що «Тиск» – це не блокбастер, а фільм про людей, які «несуть тягар війни, не тримаючи зброї в руках».

Ентоні Марас у своїх інтерв'ю зазначав, що його цікавило те, як один науковий прогноз може змінити геополітичну карту планети. «Фільм – про невідомих героїв, які приймали найважчі рішення в історії, не знаючи достеменно, чи вони правильні», – наголошував під час промокампанії режисер.

Backrooms: Залаштунки

Країна: США

США Режисер: Кейн Парсонс

Кейн Парсонс Актори: Ренате Рейнсве, Чіветель Еджифор, Фінн Беннетт, Аван Джоґіа, Лукіта Максвелл, Марк Дюпласс, Кріста Косонен, Роберт Боброцкі

«Backrooms: Залаштунки» – американський науково-фантастичний фільм, що поєднує атмосферу містичного трилера з елементами фантастики й психологічного страху. Стрічку поставив молодий режисер Кейн Парсонс, який до цього здобув популярність завдяки своїм вірусним відео на YouTube і перетворив інтернет-феномен Backrooms на повноцінний повнометражний фільм.

Інтернет-феномен Backrooms виник у 2019 році, коли на одному з форумів опублікували незвичну фотографію: нескінченний жовтий офіс з однаковими кімнатами, брудним килимом і гулом ламп денного світла. До знімка додали текст про те, що людина може випадково «провалитися з реальності» – ніби оступитися, зробити неправильний крок – і опинитися в іншому вимірі, у цих нескінченних кімнатах. Для багатьох користувачів мережі ідея здалась настільки моторошною й атмосферною, що миттєво стала вірусною. Саме короткометражка Кейна Парсонса, знята ним у 16 років і викладена на YouTube, задала канонічний вигляд Backrooms: тремтлива камера, відчуття переслідування й повної дезорієнтації. Це відео стало сенсацією і стало основою для повнометражного фільму.

Щодо нового повнометражного фільму, то головні події розгортаються навколо Кларка – власника меблевого магазину. Його зіграв актор Чіветель Еджіофор. Після того як дружина залишає Кларка, той проводить багато ночей у своєму закладі. Одного разу він натрапляє на дивний портал, що веде в інший вимір – нескінченний, дивний і небезпечний простір, у якому час і простір деформуються. Його терапевтка, доктор Мері Клайн, стає центральною фігурою, коли Кларк зникає саме у цій аномалії. Їй доводиться не лише розібратися з власним страхом, а й ризикнути всім, щоб знайти пацієнта в невідомій і непередбачуваній реальності.

Знімальна група побудувала великий комплекс із понад 2800 кв. м декорацій, що дозволило створити відчуття нескінченності й лабіринтної структури, яка здатна збити з пантелику. Бюджет фільму склав приблизно $10 млн. Сценарій написали Вілл Судік і Роберто Патіно, а серед продюсерів – кілька відомих імен у жанрі, зокрема, Шон Леві, Джеймс Ван, та Кріс Фергюсон.

Горгона

Країна: Франція, Греція

Франція, Греція Режисер: Іві Калогиропулос

Іві Калогиропулос Актори: Меліссанті Махут, Аврора Маріон, Ксенія Данія

«Горгона» – містична драма режисерки Іві Калогиропулос, у якій давньогрецький міф отримує сучасне, психологічно напружене прочитання. Це не буквальне відтворення історії про Медузу, а більше інтелектуальне дослідження того, як міфи впливають на сприйняття жінки в суспільстві. Події розгортаються у невеликому середземноморському містечку, де життя плине спокійно, але тривога постійно відчутна під поверхнею. Головну роль виконує акторка Меліссанті Махут. Її героїня живе самотньо, майже відокремлено від громади, і давно стала об'єктом чуток.

Коли у регіоні починають зникати люди, суспільна підозра раптово спрямовується саме на неї. Місто починає сприймати її не як людину, а як втілення давнього прокляття. Водночас до населеного пункту приїздить документалістка, яку грає акторка Аврора Маріон. Її героїня намагається раціонально з'ясувати, що насправді відбувається, але швидко стикається з тим, як глибоко міфологічні уявлення вкорінені у місцевих. Дослідження перетворюється на гостру розмову про страх перед жіночою силою, про стереотипи, що передаються поколіннями, і про те, як легко суспільство створює «чудовиськ», коли хоче знайти винного.

Візуально «Горгона» тяжіє до авторського кіно. Саунд-дизайн та мінімалістична музика підсилюють це. Режисерка Іві Калогиропулос у своїх інтерв'ю неодноразово пояснювала, що «Горгона» для неї – це не фільм про монстра. Скоріш, це фільм про те, як саме суспільство створює монстрів із того, чого боїться. «Медуза була не чудовиськом – чудовиськом зробили її інші. У наш час механізм лишився тим самим. І я хотіла показати, як міфи й досі впливають на те, як ми бачимо жінку, її силу, її гнів», – розповідала Калогиропулос під час розмови з журналістами.

Еволюція

Країна: Іспанія

Іспанія Режисери: Джуліо Сото Гарпід, Зайра Муньос Домінгес

Джуліо Сото Гарпід, Зайра Муньос Домінгес Актори озвучування: Ходея Макуа, Ікер Діас, Хон Гойрі, Яннік Вергара

Іспанський анімаційний пригодницький фільм «Еволюція» поєднує екологічний меседж, наукову фантастику та сімейну драму в одному візуально масштабному проєкті. Режисери Джуліо Сото Гарпід та Зайра Муньос Домінгес підняли глобальну тему: що людство залишить після себе та яку ціну має прогрес.

У центрі сюжету – група дітей, які опиняються в епіцентрі глобального екологічного катаклізму. Після раптових змін навколишнього середовища світ перетворюється на непередбачуване, дивне та небезпечне місце. Головні герої змушені подорожувати територіями, що мутують буквально на очах, намагаючись зрозуміти природу катастрофи та знайти шлях до порятунку людства. Ключова тема мультфільму – еволюція як невідворотна відповідь природи на людську діяльність.

Режисери у своїх коментарях зазначали, що хотіли створити історію-попередження. Але не через страх, а через захоплення природою та віру в людську здатність адаптуватися. «Еволюція – це не кінець, а шанс. Ми хотіли показати, що навіть коли природа реагує жорстко, вона все ще дає людям можливість зрозуміти свої помилки», – підкреслив режисер Джуліо Сото Гарпід.

Легенда про Орікса

Країна: Китай

Китай Режисер: Лукас Цяо

«Легенда про Орікса» – китайський анімаційний фільм режисера Лукаса Цяо, створений у жанрі пригодницького фентезі з акцентом на міфологію, духовність та класичні мотиви східних легенд. У центрі сюжету – Орікс, юний герой, який народився зі знаком на тілі, що пов'язує його з давніми духами світу. Після того як темна сила починає поглинати землю та пробуджувати забутих демонів, Орікс вирушає в подорож, щоб дізнатися правду про своє походження та знайти спосіб зупинити небезпеку. На своєму шляху він зустрічає духів-охоронців, шаманів, майстрів бойових мистецтв і вигнанців, кожен з яких допомагає йому зрозуміти, що справжня сила походить не від магії, а від внутрішнього вибору та відповідальності.

Лукас Цяо у своїх інтерв’ю розповідав, що анімаційний фільм для нього – це історія про спадок та зв'язок поколінь. «Ми живемо в час, коли легко втратити коріння. «Легенда про Орікса» – це нагадування молодій аудиторії про те, що наша сила в історіях, які ми носимо всередині. Я хотів створити фентезі, що народжується з традицій, а не копіює чужі», – зазначив Цяо.

Режисер також зазначав, що команда працювала над фільмом понад три роки, комбінуючи класичну 2D-анімацію з сучасними комп'ютерними технологіями, аби досягти ефекту «міфу, який оживає на очах». Над створенням візуального стилю працювали художники, які спеціалізуються саме на традиційних техніках, що додало фільму оригінальності та автентичності.