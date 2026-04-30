Торгові марки HBO в Україні потрапили під арешт через серіал «Чорнобиль»

Юлія Відміцька

Людмила Ігнатенко (зліва) заявила про незаконне використання її імені та історії родини у серілі про Чорнобильску аварію
Торгові марки HBO можуть виставити на продаж

На зареєстровані в Україні торгові марки HBO наклали арешт через справу серіалу «Чорнобиль». У стрічці показали історію дружини ліквідатора українки Людмили Ігнатенко, яка не давала на це дозвіл. Про деталі справи повідомила юридична фірма Mamunya IP, пише «Главком».

Повідомляється, що у листопаді 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив порушення права Людмили Ігнатенко на використання її імені у серіалі. За постановою HBO мав виплатити жінці компенсацію, а саме 500 тис. грн моральної шкоди.

Однак HBO не виконала рішення суду та не сплатила визначену суму. У квітні приватний виконавець Андрій Авторгов наклав арешт на торгові марки компанії, які були зареєстровані в Україні.

Якщо компанія не відреагує та не сплатить компенсацію, марки буде виставлено на продаж. «Усі охочі зможуть взяти участь у торгах. Можливо, серед ваших знайомих є ті, хто хотів би придбати права на торгівельні марки HBO в Україні, тим самим допомогти забезпечити виконання рішення суду на користь Людмили Ігнатенко?» – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку

У квітні 2020 року Людмила Ігнатенко подала позов проти серіалу «Чорнобиль». Річ у тім, в популярному серіалі про чорнобильську катастрофу було використано історію та імена родини Людмили та Василя Ігнатенків як імена персонажів. Удова ліквідатора не давала згоди на те, щоб історію її життя розповіли у серіалі, який побачили мільйони глядачів. Тому жінка подала позов, зокрема на телеканал Home Box Office (НВО) та просила відшкодувати їй моральну шкоду за порушення її власних прав на ім’я.

Як «повідомляв» Главком, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду України ухвалив рішення щодо позову Людмили Ігнатенко, удови загиблого пожежника-ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Василя Ігнатенка. Суд визнав використання імені жінки та її чоловіка у серіалі «Чорнобиль» порушенням прав.

Верховний Суд визнав факт порушення права позивачки на її ім’я, яке використали у серіалі без згоди Людмили Ігнатенко. Тому суд збільшив розмір відшкодування моральної шкоди до 500 тис. грн.

Читайте також:

Читайте також

«Це ви писали листи Горбачову?». Маловідомі архівні документи про Чорнобильську катастрофу
«Це ви писали листи Горбачову?». Маловідомі архівні документи про Чорнобильську катастрофу
26 квiтня, 07:00
Міністр закордонних справ Німеччини потрапив у скандал через ролик із російською музикою
Міністр закордонних справ Німеччини потрапив у скандал через ролик із російською музикою
4 квiтня, 18:37
Полякова зателефонувала своєму чоловіку під час інтерв'ю
«Як ти втік, ж тебе закрила і ноги зламала!» Полякова «увірвалася» на інтерв’ю свого чоловіка
9 квiтня, 13:29
Роман Балаян святкує ювілей
Народному артисту Роману Балаяну – 85. Цікаві факти та найкращі фільми кінорежисера
15 квiтня, 09:41
Союзники Трампа назвали інцидент жартом і не надали йому великого значення
Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики
15 квiтня, 11:24
Кінопрем'єри 23 квітня 2026 року
Головний байопік 2026 року та стрічка за участю ГУР та СБУ. Кінопрем'єри тижня
22 квiтня, 23:00
Cуд поділив майно сім’ї п’ятого президента таким чином, що більша його частина відійшла дружині Марині
Як Марина та Петро Порошенки поділили майно. Ексклюзивні деталі (документ)
23 квiтня, 19:47
Санду: Чорнобильська ядерна аварія «показала нам, що катастрофи не знають кордонів»
Мая Санду прибула до Києва у 40-ві роковини Чорнобиля
26 квiтня, 11:31
Власенко переконаний, що об’єктивна експертиза доведе факт монтажу розмови
Адвокати Юлії Тимошенко досі не мають доступу до єдиного доказу у кримінальному провадженні, – Власенко
28 квiтня, 14:45

Скандальний концерт Павліка у Палаці «Україна». Дружина співака заявила про юридичний конфлікт
Скандальний концерт Павліка у Палаці «Україна». Дружина співака заявила про юридичний конфлікт
Торгові марки HBO в Україні потрапили під арешт через серіал «Чорнобиль»
Торгові марки HBO в Україні потрапили під арешт через серіал «Чорнобиль»
Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
Ексведучий «Орла і Решки» заявив про тиск з боку керівництва через українську мову
Ексведучий «Орла і Решки» заявив про тиск з боку керівництва через українську мову
Дорофєєва випустила англомовний кліп з гопаком та екскаватором (відео)
Дорофєєва випустила англомовний кліп з гопаком та екскаватором (відео)
Відомий шведський продюсер заявив про труднощі майбутньої участі в Євробаченні через Ізраїль
Відомий шведський продюсер заявив про труднощі майбутньої участі в Євробаченні через Ізраїль

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
