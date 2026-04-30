Торгові марки HBO в Україні потрапили під арешт через серіал «Чорнобиль»

Людмила Ігнатенко (зліва) заявила про незаконне використання її імені та історії родини у серілі про Чорнобильску аварію

Торгові марки HBO можуть виставити на продаж

На зареєстровані в Україні торгові марки HBO наклали арешт через справу серіалу «Чорнобиль». У стрічці показали історію дружини ліквідатора українки Людмили Ігнатенко, яка не давала на це дозвіл. Про деталі справи повідомила юридична фірма Mamunya IP, пише «Главком».

Повідомляється, що у листопаді 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив порушення права Людмили Ігнатенко на використання її імені у серіалі. За постановою HBO мав виплатити жінці компенсацію, а саме 500 тис. грн моральної шкоди.

Однак HBO не виконала рішення суду та не сплатила визначену суму. У квітні приватний виконавець Андрій Авторгов наклав арешт на торгові марки компанії, які були зареєстровані в Україні.

Якщо компанія не відреагує та не сплатить компенсацію, марки буде виставлено на продаж. «Усі охочі зможуть взяти участь у торгах. Можливо, серед ваших знайомих є ті, хто хотів би придбати права на торгівельні марки HBO в Україні, тим самим допомогти забезпечити виконання рішення суду на користь Людмили Ігнатенко?» – йдеться у повідомленні.

У квітні 2020 року Людмила Ігнатенко подала позов проти серіалу «Чорнобиль». Річ у тім, в популярному серіалі про чорнобильську катастрофу було використано історію та імена родини Людмили та Василя Ігнатенків як імена персонажів. Удова ліквідатора не давала згоди на те, щоб історію її життя розповіли у серіалі, який побачили мільйони глядачів. Тому жінка подала позов, зокрема на телеканал Home Box Office (НВО) та просила відшкодувати їй моральну шкоду за порушення її власних прав на ім’я.

Як «повідомляв» Главком, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду України ухвалив рішення щодо позову Людмили Ігнатенко, удови загиблого пожежника-ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Василя Ігнатенка. Суд визнав використання імені жінки та її чоловіка у серіалі «Чорнобиль» порушенням прав.

Верховний Суд визнав факт порушення права позивачки на її ім’я, яке використали у серіалі без згоди Людмили Ігнатенко. Тому суд збільшив розмір відшкодування моральної шкоди до 500 тис. грн.