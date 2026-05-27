«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»

«Ця пісня народилася дуже неочікувано»

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі бенгери, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе — із наскрізною емоційною лінією, що об’єднує майбутню платівку.

Новий сингл отримав назву «Людина для мене» – і звучить як меланхолійна попмантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів.

«Ця пісня народилася дуже неочікувано. Як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся й точно знаю, що десь є людина для мене. Людина – для кожного з нас», – ділиться Макс Барських.

Відеороботу на новий сингл традиційно зрежисував Алан Бадоєв, який уже багато років формує візуальний всесвіт Макса Барських.

Уперше наживо «Людина для мене» прозвучить зі сцени Max Barskih «Сьогодні має сенс» Open Air Fest. Перший концерт фестивалю відбудеться в Києві 27 червня.

Нагадаємо, що Макс Барських презентував новий формат свого шоу Max Barskih «Сьогодні має сенс» Open аir, а виступи артиста пройдуть цього літа у найбільших містах країни.