Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Ця пісня народилася дуже неочікувано»

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі бенгери, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе — із наскрізною емоційною лінією, що об’єднує майбутню платівку.

Новий сингл отримав назву «Людина для мене» – і звучить як меланхолійна попмантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів.

«Ця пісня народилася дуже неочікувано. Як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся й точно знаю, що десь є людина для мене. Людина – для кожного з нас», – ділиться Макс Барських.

Відеороботу на новий сингл традиційно зрежисував Алан Бадоєв, який уже багато років формує візуальний всесвіт Макса Барських.

Уперше наживо «Людина для мене» прозвучить зі сцени Max Barskih «Сьогодні має сенс» Open Air Fest. Перший концерт фестивалю відбудеться в Києві 27 червня.

Нагадаємо, що Макс Барських презентував новий формат свого шоу Max Barskih «Сьогодні має сенс» Open аir, а виступи артиста пройдуть цього літа у найбільших містах країни.

Теги: концерт пісня Макс Барських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світлана та Віталій Білоножко
Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка
Вчора, 12:00
На презентації виставки Руслани Поступаленко «Геометрія світла»
Куди сходити у Києві 25-31 травня: дайджест культурних подій
23 травня, 19:03
Маша Кондратенко і Володимир Дантес створили спільну пісню
Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»
22 травня, 15:02
Потап і Настя оголосили про спільні концерти
Потап і Настя після розлучення оголосили про повернення на сцену в дуеті, але не в Україні
18 травня, 14:03
Співачка Dara (Дарина Йотова) перемогла на Євробаченні-2026 у Відні з піснею Bangaranga
«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026
17 травня, 07:40
Виставка оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть
Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій
16 травня, 19:15
Учасники Bandidos do Cante є друзями дитинства і змалечку несуть у світ особливу португальську музику
На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
11 травня, 10:00
Satoshi першим вийде на сцену цьогорічного Євробачення у Відні
Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
9 травня, 21:00
Еммануель Макрон з Ніколом Пашиняном виступили на державній вечері в Єревані
Макрон заспівав на вечері в Єревані, а прем’єр-міністр Вірменії зіграв на барабанах (відео)
5 травня, 13:29

Шоу-біз

Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»
Atlas Festival розкрив ім’я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні
Atlas Festival розкрив ім’я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні
79-річний Сільвестр Сталлоне показався з палицею та занепокоїв мережу (фото)
79-річний Сільвестр Сталлоне показався з палицею та занепокоїв мережу (фото)
Кондратюк поставив крапку в конфлікті з Козловським: Правда була на моєму боці
Кондратюк поставив крапку в конфлікті з Козловським: Правда була на моєму боці
Відомий український шоумен втратив дружину
Відомий український шоумен втратив дружину

Новини

Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua