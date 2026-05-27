Atlas Festival розкрив ім’я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні

Atlas Festival відбудеться у липні в Києві

Організатори Atlas Festival 2026 назвали ім’я міжнародного артиста, який виступить на фестивалі цього року. Артисти з Австралії вперше зіграють на сцені в Україні, пише «Главком».

Вже у липні на сцені одного з найбільших музичних фестивалів Східної Європи Atlas Festival виступить австралійський дует Вreathe.

Дует прилетить із Сіднея до Києва заради виступу в Україні. «Ми їдемо в Україну, бо деякі зв’язки мають стати реальними – віч-на-віч, в одній кімнаті, дихаючи одним повітрям. Для тих, хто відчуває. Для України», – сказали артисти.

До музичного колективу входять двоє учасників Ендрю Грант і Шон Вокер. Вreathe переважно грає у жанрах downtempo та electronic soul. Артисти не планували турів у 2026 році. Однак для участі на фестивалі в Україні дует зробив виняток та приїде до Києва.

Австралійський дует breathe виступить на Atlas Festival 2026 фото: пресслужба Atlas Festival

До слова, Atlas Festival триватиме з 17 по 19 липня у Києві. «Цьогоріч фестиваль відбудеться на території Blockbuster Mall – локації з найбільшим сертифікованим укриттям ДСНС в Україні, що дозволяє проводити подію з урахуванням безпекових умов», – зауважили організатори.

Відомо, що серед запрошених зірок на фестивалі співатимуть гурт Бумбокс, Kola, SadSvit і Кажанна. Наразі організатори заходу продовжують відкривати нові імена артистів, які завітають на фестиваль.

Нагадаємо, торік всесвітньо відомий фінський рок-гурт The Rasmus прибув до Києва. Музиканти виступили на головній сцені Atlas Festival, де виконали свої найвідоміші хіти, зокрема легендарну композицію In the Shadows. Під час свого візиту до Києва учасники гурту відвідали меморіал українським воїнам, полеглим у війні з Росією, розташований біля Софійського собору.