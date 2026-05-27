Порятунок для Євробачення? Одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Перемога Болгарії на конкурсі стала серйозною мотивацією для повернення невеликих країн, які мали фінансові проблеми
Серед потенційних учасників може бути країна, яка не брала участь понад 10 років

Після перемоги Болгарії на Євробаченні-2026 низка країн Східної та Центральної Європи виявила активний інтерес до повернення на конкурс. Про це повідомляє «Главком».

Перше офіційне повернення

На тлі перемоги Dara з піснею Bangaranga одразу кілька держав, які роками ігнорували конкурс, оголосили про намір тріумфально повернутися у 2027 році. Першою відгукнулася Північна Македонія: директор національного мовника MRT Зоран Рістоскі офіційно підтвердив, що Північна Македонія повертається на Євробачення-2027. Країна вимушено відмовилася від участі у 2023 році через фінансові проблеми і пропустила чотири конкурси поспіль.

Тепер MRT отримала офіційну підтримку від Європейської мовної спілки та вигідніший фінансовий пакет для трансляції. Для македонців цей камбек особливий, адже найкращим результатом країни в історії залишається сьоме місце Тамари Тодевської з піснею Proud у 2019 році, яка здобула перемогу по голосуванню журі. До речі, македонський мовник також підтвердив участь у Дитячому Євробаченні, яке пройде цього жовтня на Мальті.

Потенційні камбеки

Угорщина, яка не виступала на Євробаченні з 2020 року через неофіційну позицію колишньої влади, що вважала конкурс «занадто гейським», дуже близька до повернення. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, чия партія «Тиса» здобула більшість на квітневих виборах і поклала край 16-річному правлінню Віктора Орбана, доручив Міністерству культури ретельно вивчити можливості для камбеку.

«Я отримав багато листів та прохань від молодого покоління. З мого боку немає жодних заперечень, немає сенсу не брати участі в такому конкурсі», – заявив Мадяр під час візиту до Відня. Найвищим досягненням Угорщини залишається далекий дебютний 1994 рік, коли Фредеріка Байєр посіла четверте місце. Цікаво, що останні два роки на конкурсі виступали представники, тісно пов'язані з Угорщиною: німецькі співаки Abor & Tynna, які представляли свою країну у 2025 році, мають угорське походження, так само як і цьогорічний представник Австрії Cosmó. 

Ще більш сенсаційною новиною стали потенційні розмови про повернення з боку Словаччини. Як розповів чеському виданню Denník N директор «Радіо Словаччина» Індржих Бардан, країна до останнього моменту розглядала можливість повернутися вже на шоу 2026 року у Відні. Тоді керівництво в останній момент відмовилося від ідеї через надто високу вартість ліцензійних зборів на етапі зведення бюджету, а також через низький інтерес внутрішньої аудиторії.

Проте успіх артиста словацького походження Adonxs, який минулого року представляв Чехію, повернув суспільний інтерес до конкурсу. Окрім того, словаки потрапили до десятки володарів найбільшої кількості квитків на шоу у Відні. Словаччина, яка востаннє брала участь у Євробаченні ще у 2012 році, запевнила, що повернення відбудеться рано чи пізно, і наразі країна серйозно націлена на 2027 рік.

Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс
Порятунок для Євробачення? Одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс
Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»
Atlas Festival розкрив ім'я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні
79-річний Сільвестр Сталлоне показався з палицею та занепокоїв мережу (фото)

