Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту

Оля Полякова пояснила, чому закрився їхній спільний проєкт з Єфросиніною «Дорослі дівчата»

Співачка Оля Полякова розкрила правду про її стосунки з ведучою Марією Єфросиніною після конфлікту, який виник через заяви її чоловіка Вадима Буряковського. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис зірки.

За словами Олі Полякової, після скандального інтерв'ю Вадима Буряковського, який назвав чоловіка Марії Єфросинії «мажором», між нею та ведучою стосунки не покращилися. «Ця історія з Вадіком вона не додала нам гарного настрою. Але ми з Машею дорослі люди, ми подруги. Ми у гарних відносинах. Нічого страшного не сталося», – стверджує вона.

Полякова та Єфросиніна поставили крапку у цьому конфлікті та нині ставляться до ситуації з гумором. «Я можу віджартувати тему. На своєму концерті я сказала, що Вадік розвалив «Дорослих дівчат». Це не зовсім правда. Але ж всі над цим сміються. Чого б нам не посміятися? Маша поржала про мажора, я поржала про цю історію», – сказала співачка.

Полякова також прокоментували закриття її спільного проєкту з Марією Єфросиніною. Як пояснила зірка, шоу «Дорослі дівчата» себе вичерпало, що й стало причиною його закриття. «Насправді на даний момент дует вичерпав себе», – зауважила артистка.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» музичний продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський ексклюзивно розповів, що спільний проєкт співачки та телеведучої Марії Єфросиніної «Дорослі дівчата» закривається.

Спільний проєкт Олі Полякової та Маші Єфросиніної «Дорослі дівчата» розпочався у 2021 році. Випуски шоу публікувалися на YouTube. У своїх подкастах співачка та ведуча обговорювали особисті та популярні проблеми жінок, стосунки з чоловіками, виховання дітей тощо.

До слова, чоловік Олі Полякової бізнесмен Вадим Буряковський висловився в інтерв’ю Дмитру Гордону про Марію Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Буряковський розповів про своє ставлення до Марії Єфросиніної. Він заявив, що ведуча до того, як почала співпрацювати з Поляковою, була «закритою», тож саме співачка допомогла їй відкритися. Також чоловік бізнесмен згадав про те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором».