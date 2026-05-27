Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Оля Полякова та Марія Єфросиніна
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Оля Полякова пояснила, чому закрився їхній спільний проєкт з Єфросиніною «Дорослі дівчата»

Співачка Оля Полякова розкрила правду про її стосунки з ведучою Марією Єфросиніною після конфлікту, який виник через заяви її чоловіка Вадима Буряковського. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис зірки.

За словами Олі Полякової, після скандального інтерв'ю Вадима Буряковського, який назвав чоловіка Марії Єфросинії «мажором», між нею та ведучою стосунки не покращилися. «Ця історія з Вадіком вона не додала нам гарного настрою. Але ми з Машею дорослі люди, ми подруги. Ми у гарних відносинах. Нічого страшного не сталося», – стверджує вона.

Полякова та Єфросиніна поставили крапку у цьому конфлікті та нині ставляться до ситуації з гумором. «Я можу віджартувати тему. На своєму концерті я сказала, що Вадік розвалив «Дорослих дівчат». Це не зовсім правда. Але ж всі над цим сміються. Чого б нам не посміятися? Маша поржала про мажора, я поржала про цю історію», – сказала співачка.

Спільний проєкт Олі Полякової та Маші Єфросініної «Дорослі дівчата» закривається
Спільний проєкт Олі Полякової та Маші Єфросініної «Дорослі дівчата» закривається
фото з відкритих джерел

Полякова також прокоментували закриття її спільного проєкту з Марією Єфросиніною. Як пояснила зірка, шоу «Дорослі дівчата» себе вичерпало, що й стало причиною його закриття. «Насправді на даний момент дует вичерпав себе», – зауважила артистка.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» музичний продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський ексклюзивно розповів, що спільний проєкт співачки та телеведучої Марії Єфросиніної «Дорослі дівчата» закривається.

Спільний проєкт Олі Полякової та Маші Єфросиніної «Дорослі дівчата» розпочався у 2021 році. Випуски шоу публікувалися на YouTube. У своїх подкастах співачка та ведуча обговорювали особисті та популярні проблеми жінок, стосунки з чоловіками, виховання дітей тощо.

До слова, чоловік Олі Полякової бізнесмен Вадим Буряковський висловився в інтерв’ю Дмитру Гордону про Марію Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Буряковський розповів про своє ставлення до Марії Єфросиніної. Він заявив, що ведуча до того, як почала співпрацювати з Поляковою, була «закритою», тож саме співачка допомогла їй відкритися. Також чоловік бізнесмен згадав про те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором».

Читайте також:

Теги: Оля Полякова Маша Єфросиніна конфлікт шоубіз скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вже фінансово не тягне цю війну
Іранська пастка. Як війна на Близькому Сході добиває економіку Росії
15 травня, 16:01
США намагаються поєднувати тиск на Кубу із можливістю діалогу
Після «перемоги» над Іраном Трамп думає про ще одну війну – Politico
2 травня, 20:58
У ЄС дедалі більше критикують Урсулу фон дер Ляєн за концентрацію влади та мікроменеджмент
Скандал у вищих колах Брюсселю. Чиновники незадоволені главою Єврокомісії
12 травня, 10:14
За даними ТЦК, чоловік пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи
У Хмельницькому ТЦК стався конфлікт
11 травня, 19:55
У квартирах біля нового McDonald’s виявили перевищення допустимого рівня шуму
McDonald’s у центрі Львова опинився в епіцентрі скандалу
12 травня, 09:03
Маша Кондратенко і Володимир Дантес створили спільну пісню
Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»
22 травня, 15:02
Ізраїльтяни не перший рік дозволяють собі уїдливі коментарі в бік інших учасників
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
14 травня, 14:16
Співачка висловила співчуття постраждалим і наголосила, що біль від цієї атаки — спільний
«Про нас просто забули». Оля Полякова розказала, як в Лондоні висвітлювався російський удар по Києву
24 травня, 23:47
УЄФА закликала ФІФА анулювати тренерську ліцензію Влаховського
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
19 травня, 20:57

Шоу-біз

Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»
Atlas Festival розкрив ім’я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні
Atlas Festival розкрив ім’я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні
79-річний Сільвестр Сталлоне показався з палицею та занепокоїв мережу (фото)
79-річний Сільвестр Сталлоне показався з палицею та занепокоїв мережу (фото)
Кондратюк поставив крапку в конфлікті з Козловським: Правда була на моєму боці
Кондратюк поставив крапку в конфлікті з Козловським: Правда була на моєму боці
Відомий український шоумен втратив дружину
Відомий український шоумен втратив дружину

Новини

Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua