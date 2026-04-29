«Диявол носить Прада» повертається через 20 років. Кінопрем'єри тижня

Серед кінопрокатних новинок цього тижня – «Монті Пайтон і Священний Ґрааль», культова комедія, якій вже 50 років

Цього тижня у прокат вийшли п'ять фільмів. На один з них глядачі чекали майже 20 років. Йдеться про «Диявол носить Прада 2» з Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі в головних ролях. Також на великих екранах демонструватиметься культова комедія «Монті Пайтон і Священний Ґрааль», знята ще 1975 року. Зараз її героїв озвучили майже 50 українських зірок на чолі зі стендап-коміком Василем Байдаком…

«Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри 30 квітня 2026 року.

Диявол носить Прада 2

Країна: США

Режисер: Девід Френкел

Актори: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Стенлі Туччі, Кеннет Брана, Джастін Теру, Люсі Лью, Трейсі Томс

«Диявол носить Прада 2» – американська комедійна драма є офіційним продовженням культової стрічки «Диявол носить Прада», яка вийшла у 2006 році і стала феноменом поп-культури. Обидві на великому екрані зняті за сценарієм Аліни Брош МакКенні та зрежисовані Девідом Френкелом. Перша частина не лише перетворилася на один із найбільш впізнаваних фільмів про моду й кар'єрні амбіції, а й зібрала понад $326 млн касових зборів при бюджеті у $35 млн, що підкреслює масштабний підхід до зйомок та костюмів.

Бюджет фільму «Диявол носить Прада 2» (2026), за даними джерел ЗМІ, виявився втричі більшим за версію 2006 року. Враховуючи, що перший фільм мав бюджет у $35 млн, виробничі витрати сиквелу сягнули $100 млн.

Новий фільм повертає на екрани знайомих героїв та його творчу команду. У головних ролях знову оскароносна Меріл Стріп у ролі неймовірно вимогливої головної редакторки глянцю Міранди Прістлі. Не менш титуловані Енн Гетевей (Андреа «Енді» Сакс), Емілі Блант (Емілі Чарлтон) та Стенлі Туччі (грає Нігеля – креативного директора глянцю Runway) також грають на великому екрані своїх персонажів.

Сюжет «Диявол носить Прада 2» зосереджується на реаліях сучасної медіаіндустрії: друкована преса, яка свого часу була наймоднішою платформою у світі, зазнає криз, а конкуренція в медіапросторі загострюється. Енді Сакс, яка після Runway побудувала власну кар’єру, несподівано повертається до сфери високої моди. Її шлях перетинається з Мірандою, яка готується до виходу на пенсію, і з Емілі Чарлтон, котра нині очолює один із провідних люксових брендів. Головні герої змагаються за рекламні бюджети, партнерства та вплив у світі, де цифрові медіа перевернули принципи влади і впливу на суспільний смак.

Зйомки «Диявол носить Прада 2» розпочалися влітку 2025 року й тривали до жовтня. Основні майданчики включали Мангеттен у Нью-Йорку – серце сучасної модної індустрії, Мілан (Італія), де була відзнята спеціальна сцена на Fashion Week. А також Ньюарк (Нью-Джерсі), де створювалася частина сцен Runway Office. На Тижні моди у Мілані команда працювала з реальними показами мод.

Серед запрошених легендарних дизайнерів і митців були помічені Донателла Версаче та інші знакові постаті fashion-світу. Титулована співачка Леді Гага не лише з'являється в кадрі, а й виконала оригінальний трек Runway разом із Doechii – саундтрек, який став музичною візитівкою трейлерів і просування стрічки.

За словами Меріл Стріп, зйомки викликали ажіотаж: фанати массово приходили до локацій, що вимагало додаткового контролю й навіть поліцейських кордонів на вулицях. За словами акторки цей рівень інтересу був «надзвичайним і непередбачуваним» для зйомочного процесу. Її колега, Енн Гетевей, особисто наполегливо працювала над тим, щоб у зйомках показів не брали участь надто худі моделі. Вона звернулась до режисерів і дизайнерських команд із проханням про більш різноманітні типи моделей, що відображало зміни у сучасній fashion-культурі порівняно з часами першого фільму.

Прем'єра «Диявол носить Прада 2» відбулася 20 квітня у Нью-Йорку на спеціальному заході, де зібралися актори, творці й представники модної індустрії. В перших рецензіях кінокритики називають стрічку «чарівною», «щирою» та «кращою, ніж можна було очікувати» завдяки поверненню оригінальних героїв. Хоча деякі критики зазначають, що фільм менше емоційно глибокий, ніж перша частина, яка вийшла в прокат в жовтні 2006 року.

Монті Пайтон і Священний Ґрааль

Країна: Велика Британія

Режисери: Террі Ґілліам, Террі Джонс

Актори: Грегем Чепмен, Джон Кліз, Террі Гілліам, Ерік Айдл, Террі Джонс, Майкл Пелін

«Монті Пайтон і Священний Ґрааль» – одна з найвизначніших комедій в історії кіно, яка була знята ще 1975 року. Особливість цього релізу в тому, що для озвучення залучили майже 50 сучасних українських коміків та акторів. Ключовою фігурою став стендапер Василь Байдак. Він озвучив одразу кількох персонажів і став одним із головних драйверів проєкту. Для нього та компанії «Артхаус Трафік» це друга спільна робота після «Блакитної стежки».

До озвучування також долучились Інародний театр абсурду «Горобчик», Павло Остріков, Тріо Різні, Олег Свищ та Данило Повар. Марк Куцевалов перевтілився у принца Герберта, Даша Кубік озвучила Відьму, Роман Міщеряков – брата Мейнарда. У стрічці також можна почути Наталю Гаріпову в ролі Карги та гурт «Курган & Agregat» – в образі триголового лицаря.

Серед інших зіркових учасників озвучення, зокрема, й Сергій Чирков, Антон Стенюк, Олександр Сердюк, Дядя Жора. До роботи також долучилися музиканти Альберт Цукренко (ХЗВ), Андрій Середа, Іван Іщенко (Brykulets), актори Роман Молодій, Іван Розін, Андрій Душний, кінокритикиня Інна Гордєєва, сценаристи та продюсери...

«Монті Пайтон і Священний Ґрааль» – перший повнометражний фільм легендарної британської комік-групи Monty Python. Стрічка стала революцією для комедії. Її стиль настільки вплинув на масову культуру, що в англійській мові з'явився термін pythonesque – на позначення специфічного абсурдного гумору. Саме ця робота визначила подальший шлях її творців, режисерів Террі Ґілліама і Террі Джонса. Фільм частково фінансували Елтон Джон та учасники гуртів Led Zeppelin, Pink Floyd і Genesis. Це був приклад того, як британська рок-сцена підтримала незалежне авторське кіно.

Сюжет фільму – це вільна, навмисно абсурдна інтерпретація легенд про короля Артура. Разом із лицарями Круглого столу він вирушає на пошуки Священного Ґрааля, зустрічаючи небезпечного кролика-вбивцю, божевільних чарівників і загадки, які не мають жодної логіки. Саме ця непередбачуваність зробила стрічку класикою.

Смертоносне павутиння

Країна: США

Режисер: Марті Мюррей

Актори: Келлан Латс, Кем Жіганде, Чад Майкл Коллінз, Тексас Беттл, Майк Фергюсон, Майкл-Джон Вульф, Ніко Фостер

У центрі сюжету екшн-трилеру режисера Марті Мюррея – група оперативників, що опиняється всередині смертоносної змови. Коли невідомий противник починає методично знищувати членів їхньої команди, герої розуміють, що мають справу не з типовим злочинцем, а з ретельно побудованою структурою, де кожен крок ворога передбачений заздалегідь. Фільм вибудовує історію як «гонку проти часу»: персонажі змушені одночасно рятувати власні життя, розгадувати схеми антагоністів і розплутувати таємничу мережу, що поглинає всіх, хто потрапляє в її поле.

Головну роль зіграв 41-річний американський актор Келлан Латс, відомий за участю у франшизі «Сутінки» та бойовику «Експендери 3». Кем Жіганде, який також знімався в «Сутінках», також має великий досвід у трилерах. У другорядних, але не менш важливих ролях з'являються Тексас Беттл, Майк Фергюсон, Майкл-Джон Вульф та Ніко Фостер.

Зйомки проходили у штаті Каліфорнія, де команда використала старі промзони, склади та закриті території. За задумом, зокрема, продюсерів, фільм здебільшого орієнтований на глядачів, які люблять стрічки про спецоперації, змови й інтенсивні бойові сцени без надмірної драматизації.

Ралі: Від Парижа до пірамід

Країна: Норвегія

Режисер: Расмус Сівертсен

Актори озвучування: Тронд Еспен Сейм, Стіан Бліп, Аннеке фон Дер Ліппе, Ейвінд Брантцег

Анімаційний фільм «Ралі: Від Парижа до пірамід» – пригодницька стрічка режисера Расмуса Сівертсена, створена студією Qvisten Animation. Це динамічна сімейна історія про відчайдушну команду автогонщиків, які вступають у легендарне трансконтинентальне ралі та намагаються подолати маршрут від Парижа до Єгипту. Стрічка зберігає характерний стиль Сівертсена – анімацію з комедійними сенсами та увагою до культурних деталей.

У центрі сюжету – харизматичний та завжди рішучий Гарольд (озвучує Тронд Еспен Сейм), який мріє довести, що його команда здатна перемогти у масштабних міжнародних перегонах. Йому протистоїть самовпевнений та імпульсивний суперник Макс Бліппер (голос Стіан Бліп) – учасник ралі, відомий своїми хитрими прийомами. До команди героя входить винахідлива та спостережлива Леона (озвучує Аннеке фон Дер Ліппе), яка відповідає за тактику й аналітику. А також досвідчений механік Оскар (голос Ейвінд Брантцег), що вміє полагодити будь-що – навіть у найекстремальніших умовах пустелі.

Герої долають Європу та Африку, стикаючись із природними перешкодами, технічними несправностями та суперниками, які не гребують порушувати правила. Кожна локація – від Монмартру в Парижі до піщаних барханів поблизу пірамід Гізи – передана з великою увагою до візуальних деталей.

«Ралі: Від Парижа до пірамід» вперше було представлено на Scandinavian Film Market та показане на низці локальних фестивалів сімейного кіно, де стрічку відзначили за «візуальну виразність», «географічне різноманіття» та «харизматичний голосовий каст». Формальних великих міжнародних нагород фільм не зібрав, однак отримав позитивні відгуки критиків у Норвегії, які назвали його «одним із найатмосферніших сімейних релізів року».

Про моє переродження в слиз: Сльози лазурного моря. Кіно

Країна: Японія

Режисерка: Ясухіто Кікуті

Актори озвучування: Міхо Окасакі, Мегумі Тойогуті, Тікахіро Кобаяші, Мао Ітіміті, Такуя Егучі

Японський анімаційний фантастичний проєкт з незвично довгою назвою «Про моє переродження в слиз: Сльози лазурного моря. Кіно» режисерки Ясухіто Кікуті створений на основі всесвітньо популярної франшизи That Time I Got Reincarnated as a Slime (скорочено TenSura). Це фентезійна серія ранобе, написана Ф'юзом і проілюстрована Міц Вахом. Нова стрічка – повнометражне продовження подій серіалу, яке розширює історію головних героїв, додає нових персонажів і переносить відомий світ в ще масштабнішу пригоду.

Події фільму розгортаються в магічному королівстві Темпест, де правлячий Римуру Темпест стикається з новою загрозою – невідомою силою, яка викликає «сльози лазурного моря». Це містичний феномен, що загрожує самому існуванню світу. «Сльози» представляють собою могутню енергію, здатну як зцілювати, так і руйнувати, залежно від намірів того, хто нею володіє. Разом з вірними друзями й товаришами Римуру вирушає у подорож, щоб розкрити походження цієї сили, зіткнутися з новими ворогами й зберегти мир у своїй домівці.

В анімаційному фільмі значно ширший масштаб подій, ніж у серіалі, завдяки чому сприймається багатьма глядачами як повноцінна історія, що не потребує попереднього знайомства з усім матеріалом. Студія Eight Bit, відома своєю роботою над серіалом, застосувала нові техніки рендерингу, щоб посилити кольорову палітру, освітлення та динаміку під час магічних сцен.

Стрічка брала участь у кількох міжнародних анімаційних фестивалях, зокрема Anime Expo (Лос-Анджелес, США) та Fantasia International Film Festival (Монреаль, Канада), де її відзначили за якість анімації й вдале продовження всесвіту серіалу. Фільм «Про моє переродження в слиз: Сльози лазурного моря. Кіно» також був показаний у спеціальних аніме-програмах на Annecy International Animation Film Festival (Аннесі, Франція), де отримав позитивні відгуки критиків за емоційну насиченість і візуальну виразність.