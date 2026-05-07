Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

Лариса Голуб
14 країн у Венеції виступили зі спільною заявою на підтримку України
фото: Мінкульт України

Партнери наголосили на необхідності консолідованої міжнародної позиції стосовно російської агресії та її наслідків для культури

На 61-й Венеційській бієнале міжнародні партнери оприлюднили спільну заяву, у якій закликали світ до консолідації проти російської агресії та наголосили на катастрофічних наслідках війни для культурної спадщини України. Подія відбулася у Польському павільйоні під час події «Формуючи культурне майбутнє в часи війни: український горизонт». Про це повідомляє «Главком» посиланням на Міністерство культури України.

Документ підтримали 14 держав, продемонструвавши єдність європейської культурної спільноти:

  • Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія;
  • Молдова, Іспанія, Швеція, Франція, Данія;
  • Нідерланди, Бельгія, Чорногорія, Хорватія та Австрія.

Текст заяви зачитала Віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики та Міністерка культури України Тетяна Бережна, яка цьогоріч є комісаркою Українського павільйону.

«Культурні інституції формують смисли та визначають межі прийнятного. Вони впливають на те, як суспільства розуміють реальність і несуть відповідальність за стандарти, які утверджують. Культура відображає цінності, і сьогодні ці цінності потребують ясності, цілісності та послідовності. Для мене честь бути тут разом із партнерами, об’єднаними спільними демократичними цінностями – гідністю, відповідальністю та повагою до свободи культури. Ця солідарність підсилює наш спільний голос, і сьогодні ми говоримо ним разом», – наголосила віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна. 

Під час заходу виступили представники урядів країн-союзників, які наголосили на важливості підтримки українського мистецтва та захисту ідентичності:

  • Марта Цєнковська (Міністерка культури Польщі) та Вайда Алекнавічене (Міністерка культури Литви) підкреслили, що російська агресія має на меті знищення української культури як такої.

«Ми не можемо дозволити, щоб російська пропаганда говорила мовою культури. Від імені міжнародної мистецької спільноти ми стоїмо разом з Україною – з її митцями, її громадянами та її майбутнім. Ми чітко заявляємо: культура не може бути щитом агресії і не може бути інструментом пропаганди. Вона має залишатися простором свободи. Саме тому ми маємо бути тут сьогодні», – зауважила міністерка культури та національної пам’яті Республіки Польща Марта Цєнковська.

  • Хейді Пурга (Естонія), Крістіан Жардан (Молдова) та Даце Вілсоне (Латвія) закликали до посилення міжнародних зусиль щодо відновлення пошкоджених культурних об’єктів України.

«У час, коли різноманіття культур, мов, форм вираження та ідентичностей має активно захищатися від будь-яких форм імперіалізму, це є одним із ключових моральних викликів нашого часу. Суверенітет, мова та культура України не є предметом для дискусії – вони закріплені міжнародним правом, підтверджені демократичним вибором і століттями історії. Художня свобода та свобода вираження не можуть бути використані для виправдання чи «відбілювання» злочинів», – сказала Міністерка культури Естонії Хейді Пурга.

Сторони закликали міжнародну спільноту до:

  • посилення санкційного тиску на російську федерацію;
  • запровадження обмежувальних заходів щодо осіб, зокрема у сфері культури, які підтримують агресію;
  • недопущення легітимізації держави-агресора через участь у престижних міжнародних заходах.

Нагадаємо, напередодні міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку. Причиною став гострий конфлікт навколо присутності на виставці національних павільйонів Росії.

«Главком» писав, що міністерство культури Італії направило інспекторів до Венеційської бієнале для перевірки обставин відновлення роботи російського павільйону на 61-й Міжнародній художній виставці. Інспектори прибули до штаб-квартири бієнале для проведення перевірок і збору інформації щодо організації виставки 2026 року, зокрема щодо дозволів, наданих Росії для участі.

До слова, Європейський Союз офіційно припинив фінансування Венеційської бієнале через рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на виставці. За словами речника Єврокомісії, така реакція є прямою відповіддю на допуск представників РФ до участі у культурному заході. 

