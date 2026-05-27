Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Росія виключена з конкурсу через початок повномасштабного вторгнення та суттєву залежність від дій путінського режиму
фото: TVP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Герт Карк поставив крапку у питанні, яке суттєво непокоїло українських глядачів конкурсу

Попри хвилю чуток, які активно ширилися в медіапросторі напередодні конкурсу 2026 року щодо можливого камбеку Росії на найбільшу музичну сцену Європи, виконавчий продюсер Євробачення Герт Карк виступив із чіткою та безкомпромісною офіційною заявою, повністю закривши це питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EER.

Яка доля Росії на конкурсі?

У розлогому інтерв'ю для естонської радіопрограми Vikerhommik продюсер, який у 2026 році очолив проведення ювілейного 70-го конкурсу у Відні, розвіяв будь-які спекуляції на цю тему. Він наголосив, що повернення країни-агресорки до участі у єврошоу є абсолютно неможливим. Основною та безальтернативною юридичною перешкодою є те, що російські державні телерадіокомпанії наразі повністю виключені з лав Європейської мовної спілки та офіційно позбавлені статусу членів цієї організації.

Як детально пояснив Карк, для того, щоб Росія взагалі отримала теоретичне право колись знову делегувати свого представника на конкурс, Європейська мовна спілка мала б пройти складну юридичну процедуру та повністю скасувати чинне рішення про виключення російських мовників зі свого складу. Наразі керівництво EBU навіть не розглядає подібних кроків, а позиція топменеджменту є непохитною. «Російське мовлення не є членом EBU, або ж вони були виключені організацією. Тому відповідь однозначно ні, звісно ж, вони не повернуться на конкурс», – резюмував Герт Карк.

Спекуляції щодо повернення Росії на конкурс

Ці заяви прозвучали на тлі підготовки до Євробачення-2027, яке завдяки перемозі співачки Dara прийматиме Болгарія. Болгарія має на чолі уряду своєї країни відносно проросійського Румена Радева, а після перемоги Dara її почали вітати росіяни з перемогою. Попри це, всі ці розмови наразі не мають жодного сенсу, і Росія, яка не бере участь з 2022 року, лишається відстороненою. 

Нагадаємо, що Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом. На думку Москви, критерії відбору та атмосфера заходу є неприйнятними для РФ.

Теги: Євробачення конкурс росія Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні визначаться ще десять фіналістів конкурсу
Другий півфінал Євробачення-2026: трансляція
14 травня, 21:59
14 травня пройде другий півфінал Євробачення 2026
Другий півфінал Євробачення 2026: що прогнозують букмекери
14 травня, 21:46
Другий півфінал вболівальники конкурсу вважають неймовірно напруженим і цікавим
Євробачення-2026: що потрібно знати про учасників другого півфіналу
14 травня, 19:30
Українці прокоментували перший півфінал Євробачення 2026
Перший півфінал Євробачення 2026. Як українці відреагували на виступи країн
13 травня, 00:41
Євробачення 2026 відбудеться у Відні
Євробачення 2026: де дивитися перший півфінал та правила голосування
12 травня, 14:08
Akylas завоював серця багатьох вболівальників своєю динамічною, але глибокою піснею Ferto
«Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026
12 травня, 13:30
Leleka почала свій шлях до виступу на конкурсі у Відні
Leleka вирушила на Євробачення у Відні: як пройшли проводи співачки?
3 травня, 10:31
Leleka обрала пісню на добре знайомій для себе іноземній мові
Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?
30 квiтня, 18:55
Тімур Мірошниченко минулого року відсвяткував двадцятиріччя коментування Євробачення
Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
28 квiтня, 19:49

Шоу-біз

Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс
Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс
Порятунок для Євробачення? Одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс
Порятунок для Євробачення? Одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс
Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»
Atlas Festival розкрив ім’я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні
Atlas Festival розкрив ім’я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні
79-річний Сільвестр Сталлоне показався з палицею та занепокоїв мережу (фото)
79-річний Сільвестр Сталлоне показався з палицею та занепокоїв мережу (фото)

Новини

Удар по Одесі, Зеленський написав листа Трампу. Головне за 27 травня 2026
Сьогодні, 21:30
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua