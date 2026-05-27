Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс

Герт Карк поставив крапку у питанні, яке суттєво непокоїло українських глядачів конкурсу

Попри хвилю чуток, які активно ширилися в медіапросторі напередодні конкурсу 2026 року щодо можливого камбеку Росії на найбільшу музичну сцену Європи, виконавчий продюсер Євробачення Герт Карк виступив із чіткою та безкомпромісною офіційною заявою, повністю закривши це питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EER.

Яка доля Росії на конкурсі?

У розлогому інтерв'ю для естонської радіопрограми Vikerhommik продюсер, який у 2026 році очолив проведення ювілейного 70-го конкурсу у Відні, розвіяв будь-які спекуляції на цю тему. Він наголосив, що повернення країни-агресорки до участі у єврошоу є абсолютно неможливим. Основною та безальтернативною юридичною перешкодою є те, що російські державні телерадіокомпанії наразі повністю виключені з лав Європейської мовної спілки та офіційно позбавлені статусу членів цієї організації.

Як детально пояснив Карк, для того, щоб Росія взагалі отримала теоретичне право колись знову делегувати свого представника на конкурс, Європейська мовна спілка мала б пройти складну юридичну процедуру та повністю скасувати чинне рішення про виключення російських мовників зі свого складу. Наразі керівництво EBU навіть не розглядає подібних кроків, а позиція топменеджменту є непохитною. «Російське мовлення не є членом EBU, або ж вони були виключені організацією. Тому відповідь однозначно ні, звісно ж, вони не повернуться на конкурс», – резюмував Герт Карк.

Спекуляції щодо повернення Росії на конкурс

Ці заяви прозвучали на тлі підготовки до Євробачення-2027, яке завдяки перемозі співачки Dara прийматиме Болгарія. Болгарія має на чолі уряду своєї країни відносно проросійського Румена Радева, а після перемоги Dara її почали вітати росіяни з перемогою. Попри це, всі ці розмови наразі не мають жодного сенсу, і Росія, яка не бере участь з 2022 року, лишається відстороненою.

Нагадаємо, що Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом. На думку Москви, критерії відбору та атмосфера заходу є неприйнятними для РФ.