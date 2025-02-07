Фіналісти Нацвідбору Євробачення. «ДК Енергетик»: постпанк-гурт, що підкорив геймерів Stalker 2
Постпанк-гурт «ДК Енергетик» провів успішний 2024 рік: не лише зібрав аншлаг на тисячнику Origin Stage, а й випустив новий альбом «Завтра»
Український постпанк-гурт «ДК Енергетик» потрапив до десятки фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2025, ставши єдиним представником цього жанру серед учасників конкурсу. Він боротиметься за можливість представити Україну на Євробаченні-2025 із піснею «Сіль».
«Главком» детально розповідає про конкурсну пісню, творчий шлях і унікальне звучання гурту.
Що відомо про «ДК Енергетик»
«ДК Енергетик» – київсько-броварський постпанк-гурт, заснований у 2022 році. Колектив складається з вокаліста Якова Марного, гітариста Всеволода Шутки та бас-гітариста Олександра «Фола» Фолянського. Назва гурту походить від палацу культури «Енергетик» у Прип’яті, що символічно пов’язує їхню музику з історією Чорнобиля та постіндустріальною естетикою.
«Спершу ми мали називатися просто «Енергетик» на честь того самого ДК «Енергетик», що розташований у Прип'яті. Ми із Севою з дитинства любили гру Stalker, приходили зі школи, вмикали комп'ютер і бігали по зоні відчуження: шукали аномалії, артефакти, поки мама не насварить», – розповів Яків Марний в ефірі «Радіо Промінь».
Постпанк-гурт провів надзвичайно успішний 2024 рік. Колектив не лише зібрав аншлаг на тисячнику Origin Stage, а й випустив новий альбом «Завтра».
Окрім цього, музиканти презентували кліп на пісню «Енергетик», ставши першим українським гуртом, який зняв відео в зоні відчуження. Проєкт є результатом співпраці з ДТЕК, а сама композиція отримала величезну популярність після потрапляння у трейлер гри Stalker 2.
«Це була унікальна можливість бути представленими в такій грі. Вона отримала шалений резонанс по всьому світу. Нам пощастило, що у своєму промо вони активно використовували нашу пісню. Вона звучала у двох чи трьох відеороликах під час рекламної кампанії. Ну і тому багато фанів, звісно, зацінили атмосферу», – зауважив Всеволод Шутка.
На рахунку гурту «ДК Енергетик» вже три студійні альбоми та один лайв-запис, а також спільний трек із культовими представниками українського постпанку Small Depo. Ще однією знаковою подією для гурту стала участь у збірному альбомі Третьої окремої штурмової бригади під назвою «Епоха».
Нацвідбір на Євробачення-2025
Гурт «ДК Енергетик» змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею «Сіль». Композиція є відображенням складного вибору та внутрішньої боротьби.
«Це пісня, напевно, про кожного з нас. У ній є рядки: «Життя не цукор, в цьому сіль». «Сіль» у тому, що життя – це вічна боротьба, вічне намагання побороти себе. Важко буде, напевно, правильно передати зміст цієї пісні для закордонної публіки. Для закордонного контексту – це те, що ми й досі тут», – зазначив вокаліст.
Всеволод Шутка наголошує, що потрапляння до Нацвідбору стало для гурту несподіванкою, адже це не той простір, у якому вони зазвичай існують:
«І для нас, мабуть, це історія про те, що у простого гурта з'явилася пісня, що показала нас спочатку всій країні. Ця пісня з'явилася в потрібний час у потрібному місці, стала для багатьох людей, можливо, підтримкою чи гімном, і це допомогло нам піднятися як гурту. Тобто якась сила пісні дала нам займатися тим, чим ми займаємося».
Водночас Яків Марний зазначає, що чим більше людей дізнається про гурт, тим більше слухачів приходитиме на їхні концерти.
«Більше людей дізнається про нас – більше людей приходитиме на концерти. І чим більше людей нас слухає, тим більше людей буде ходити на наші концерти, а це, своєю чергою, веде до більшої кількості донатів на концертах, більше грошей з аукціонів, що проводяться на наших концертах, і це добре допоможе нашій армії», – підкреслив вокаліст.
Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт ДК Енергетик виступатиме під номером 10.
Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.
Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.
До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.
Також було презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень.
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