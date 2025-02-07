Фіналісти Нацвідбору Євробачення. «ДК Енергетик»: постпанк-гурт, що підкорив геймерів Stalker 2

Постпанк-гурт «ДК Енергетик» провів успішний 2024 рік: не лише зібрав аншлаг на тисячнику Origin Stage, а й випустив новий альбом «Завтра»

Український постпанк-гурт «ДК Енергетик» потрапив до десятки фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2025, ставши єдиним представником цього жанру серед учасників конкурсу. Він боротиметься за можливість представити Україну на Євробаченні-2025 із піснею «Сіль».

«Главком» детально розповідає про конкурсну пісню, творчий шлях і унікальне звучання гурту.

Що відомо про «ДК Енергетик»

Гурт ДК Енергетик виступатиме на фіналі Нацвідбору під номером 10 фото з відкритих джерел

«ДК Енергетик» – київсько-броварський постпанк-гурт, заснований у 2022 році. Колектив складається з вокаліста Якова Марного, гітариста Всеволода Шутки та бас-гітариста Олександра «Фола» Фолянського. Назва гурту походить від палацу культури «Енергетик» у Прип’яті, що символічно пов’язує їхню музику з історією Чорнобиля та постіндустріальною естетикою.

«Спершу ми мали називатися просто «Енергетик» на честь того самого ДК «Енергетик», що розташований у Прип'яті. Ми із Севою з дитинства любили гру Stalker, приходили зі школи, вмикали комп'ютер і бігали по зоні відчуження: шукали аномалії, артефакти, поки мама не насварить», – розповів Яків Марний в ефірі «Радіо Промінь».

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Постпанк-гурт провів надзвичайно успішний 2024 рік. Колектив не лише зібрав аншлаг на тисячнику Origin Stage, а й випустив новий альбом «Завтра».

Постпанк – жанр рок-музики, який сформувався наприкінці 1970-х років у Великої Британії як розвиток панк-року. Від традиційного панк-року відрізняється більшою різноманітністю музичного самовираження.

Окрім цього, музиканти презентували кліп на пісню «Енергетик», ставши першим українським гуртом, який зняв відео в зоні відчуження. Проєкт є результатом співпраці з ДТЕК, а сама композиція отримала величезну популярність після потрапляння у трейлер гри Stalker 2.

ДК Енергетик пісня «Енергетик»

«Це була унікальна можливість бути представленими в такій грі. Вона отримала шалений резонанс по всьому світу. Нам пощастило, що у своєму промо вони активно використовували нашу пісню. Вона звучала у двох чи трьох відеороликах під час рекламної кампанії. Ну і тому багато фанів, звісно, зацінили атмосферу», – зауважив Всеволод Шутка.

На рахунку гурту «ДК Енергетик» вже три студійні альбоми та один лайв-запис, а також спільний трек із культовими представниками українського постпанку Small Depo. Ще однією знаковою подією для гурту стала участь у збірному альбомі Третьої окремої штурмової бригади під назвою «Епоха».

Нацвідбір на Євробачення-2025

ДК Енергетик пісня «Сіль»

Гурт «ДК Енергетик» змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею «Сіль». Композиція є відображенням складного вибору та внутрішньої боротьби.

«Це пісня, напевно, про кожного з нас. У ній є рядки: «Життя не цукор, в цьому сіль». «Сіль» у тому, що життя – це вічна боротьба, вічне намагання побороти себе. Важко буде, напевно, правильно передати зміст цієї пісні для закордонної публіки. Для закордонного контексту – це те, що ми й досі тут», – зазначив вокаліст.

Гурт ДК Енергетик складається з вокаліста Якова Марного, гітариста Всеволода Шутки та бас-гітариста Олександра Фолянського фото: dk_energetyk/Instagram

Всеволод Шутка наголошує, що потрапляння до Нацвідбору стало для гурту несподіванкою, адже це не той простір, у якому вони зазвичай існують:

«І для нас, мабуть, це історія про те, що у простого гурта з'явилася пісня, що показала нас спочатку всій країні. Ця пісня з'явилася в потрібний час у потрібному місці, стала для багатьох людей, можливо, підтримкою чи гімном, і це допомогло нам піднятися як гурту. Тобто якась сила пісні дала нам займатися тим, чим ми займаємося».

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Водночас Яків Марний зазначає, що чим більше людей дізнається про гурт, тим більше слухачів приходитиме на їхні концерти.

«Більше людей дізнається про нас – більше людей приходитиме на концерти. І чим більше людей нас слухає, тим більше людей буде ходити на наші концерти, а це, своєю чергою, веде до більшої кількості донатів на концертах, більше грошей з аукціонів, що проводяться на наших концертах, і це добре допоможе нашій армії», – підкреслив вокаліст.

ДК Енергетик – київсько-броварський постпанк-гурт, заснований у 2022 році фото з відкритих джерел

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт ДК Енергетик виступатиме під номером 10.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

Також було презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень.