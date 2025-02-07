Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Фіналісти Нацвідбору Євробачення. «ДК Енергетик»: постпанк-гурт, що підкорив геймерів Stalker 2

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«ДК Енергетик» – постпанк-гурт вокаліста Якова, басиста Олександра та гітариста Всеволода
фото з відкритих джерел

Постпанк-гурт «ДК Енергетик» провів успішний 2024 рік: не лише зібрав аншлаг на тисячнику Origin Stage, а й випустив новий альбом «Завтра»

Український постпанк-гурт «ДК Енергетик» потрапив до десятки фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2025, ставши єдиним представником цього жанру серед учасників конкурсу. Він боротиметься за можливість представити Україну на Євробаченні-2025 із піснею «Сіль».

«Главком» детально розповідає про конкурсну пісню, творчий шлях і унікальне звучання гурту.

Що відомо про «ДК Енергетик»

Гурт ДК Енергетик виступатиме на фіналі Нацвідбору під номером 10
Гурт ДК Енергетик виступатиме на фіналі Нацвідбору під номером 10
фото з відкритих джерел

«ДК Енергетик» – київсько-броварський постпанк-гурт, заснований у 2022 році. Колектив складається з вокаліста Якова Марного, гітариста Всеволода Шутки та бас-гітариста Олександра «Фола» Фолянського. Назва гурту походить від палацу культури «Енергетик» у Прип’яті, що символічно пов’язує їхню музику з історією Чорнобиля та постіндустріальною естетикою.

«Спершу ми мали називатися просто «Енергетик» на честь того самого ДК «Енергетик», що розташований у Прип'яті. Ми із Севою з дитинства любили гру Stalker, приходили зі школи, вмикали комп'ютер і бігали по зоні відчуження: шукали аномалії, артефакти, поки мама не насварить», – розповів Яків Марний в ефірі «Радіо Промінь».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ДК Енергетик (@dk_energetyk)

Постпанк-гурт провів надзвичайно успішний 2024 рік. Колектив не лише зібрав аншлаг на тисячнику Origin Stage, а й випустив новий альбом «Завтра».

Постпанк – жанр рок-музики, який сформувався наприкінці 1970-х років у Великої Британії як розвиток панк-року. Від традиційного панк-року відрізняється більшою різноманітністю музичного самовираження.

Окрім цього, музиканти презентували кліп на пісню «Енергетик», ставши першим українським гуртом, який зняв відео в зоні відчуження. Проєкт є результатом співпраці з ДТЕК, а сама композиція отримала величезну популярність після потрапляння у трейлер гри Stalker 2.

ДК Енергетик пісня «Енергетик»

«Це була унікальна можливість бути представленими в такій грі. Вона отримала шалений резонанс по всьому світу. Нам пощастило, що у своєму промо вони активно використовували нашу пісню. Вона звучала у двох чи трьох відеороликах під час рекламної кампанії. Ну і тому багато фанів, звісно, зацінили атмосферу», – зауважив Всеволод Шутка.

На рахунку гурту «ДК Енергетик» вже три студійні альбоми та один лайв-запис, а також спільний трек із культовими представниками українського постпанку Small Depo. Ще однією знаковою подією для гурту стала участь у збірному альбомі Третьої окремої штурмової бригади під назвою «Епоха».

Нацвідбір на Євробачення-2025

ДК Енергетик пісня «Сіль»

Гурт «ДК Енергетик» змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею «Сіль». Композиція є відображенням складного вибору та внутрішньої боротьби.

«Це пісня, напевно, про кожного з нас. У ній є рядки: «Життя не цукор, в цьому сіль». «Сіль» у тому, що життя – це вічна боротьба, вічне намагання побороти себе. Важко буде, напевно, правильно передати зміст цієї пісні для закордонної публіки. Для закордонного контексту – це те, що ми й досі тут», – зазначив вокаліст.

Гурт ДК Енергетик складається з вокаліста Якова Марного, гітариста Всеволода Шутки та бас-гітариста Олександра Фолянського
Гурт ДК Енергетик складається з вокаліста Якова Марного, гітариста Всеволода Шутки та бас-гітариста Олександра Фолянського
фото: dk_energetyk/Instagram

Всеволод Шутка наголошує, що потрапляння до Нацвідбору стало для гурту несподіванкою, адже це не той простір, у якому вони зазвичай існують:

«І для нас, мабуть, це історія про те, що у простого гурта з'явилася пісня, що показала нас спочатку всій країні. Ця пісня з'явилася в потрібний час у потрібному місці, стала для багатьох людей, можливо, підтримкою чи гімном, і це допомогло нам піднятися як гурту. Тобто якась сила пісні дала нам займатися тим, чим ми займаємося».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ДК Енергетик (@dk_energetyk)

Водночас Яків Марний зазначає, що чим більше людей дізнається про гурт, тим більше слухачів приходитиме на їхні концерти.

«Більше людей дізнається про нас – більше людей приходитиме на концерти. І чим більше людей нас слухає, тим більше людей буде ходити на наші концерти, а це, своєю чергою, веде до більшої кількості донатів на концертах, більше грошей з аукціонів, що проводяться на наших концертах, і це добре допоможе нашій армії», – підкреслив вокаліст.

ДК Енергетик – київсько-броварський постпанк-гурт, заснований у 2022 році
ДК Енергетик – київсько-броварський постпанк-гурт, заснований у 2022 році
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт ДК Енергетик виступатиме під номером 10.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

Також було презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень

Читайте також:

Теги: Євробачення музика конкурс Україна співак пісня музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому боротьба з корупцією не працює?
Скандал в Агенції оборонних закупок. Чи не загралися ми з цими реформами?
25 сiчня, 13:30
На південь від Покровська наступає досить своєрідне ударне угруповання противника
Росія стягує резерви. Що відбувається на Покровському напрямку?
18 сiчня, 15:17
Російські війська наступають, але з великими втратами
Наступ на Покровськ. Яку ціну платить Росія
22 сiчня, 16:01
Перемога РФ у війні проти України коштуватиме США дорожче, ніж допомога Києву – дослідження
Перемога РФ у війні проти України коштуватиме США дорожче, ніж допомога Києву – дослідження
9 сiчня, 18:08
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий отримав генеральне звання у 39 років
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів
14 сiчня, 10:09
Раніше суд визнавав, що УПЦ МП незаконно користується майном Єлецького монастиря
УПЦ МП заборонено користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові: рішення суду
16 сiчня, 14:44
Давид Арахамія зробив заяву про переговори з командою Трампа
Коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа? Арахамія відповів
21 сiчня, 16:06
Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога
Міноборони допустило до використання новий дрон з красномовною назвою
31 сiчня, 18:39
Георгій Коваленко зробив заяву про Московський патріархат
«Є «Росатом», а є Росцерква…». Відомий релігійний діяч звернувся до українців, які досі не вийшли з Московського патріархату
4 лютого, 07:07

Шоу-біз

Фіналісти Нацвідбору Євробачення. «ДК Енергетик»: постпанк-гурт, що підкорив геймерів Stalker 2
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. «ДК Енергетик»: постпанк-гурт, що підкорив геймерів Stalker 2
Гурт Kalush Orchestra оскандалився через відмову підтримати збір коштів для ЗСУ
Гурт Kalush Orchestra оскандалився через відмову підтримати збір коштів для ЗСУ
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Маша Кондратенко: балерина, яка має дуети з Білик та Klavdia Petrivna
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Маша Кондратенко: балерина, яка має дуети з Білик та Klavdia Petrivna
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Future Culture: як столичний квінтет пробився на велику сцену
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Future Culture: як столичний квінтет пробився на велику сцену
Прокурори передали до суду справу зрадниці Повалій
Прокурори передали до суду справу зрадниці Повалій
Каньє Вест втратив $20 млн через «голу» сукню своєї дружини
Каньє Вест втратив $20 млн через «голу» сукню своєї дружини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
30K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
16K
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
14K
Американський дім у Києві припинив роботу
13K
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів

Новини

У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Сьогодні, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua