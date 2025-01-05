ЗМІ підрахували, яку площу України торік окупувала Росія

Найбільші втрати території приходяться на Донецьку та Харківську області

У 2024 році Україна втратила контроль над понад 3600 кв. км території. Про це повідомив «Мілітарний» із покликанням на дані проєкту DeepState.

Зосередження величезних сил ворога, які іноді переважають наші у вісім разів, а також іноді зміна тактики дій окупантів не могли «пройти безслідно», зазначають журналісти. Для порівняння, за весь 2023 рік противник захопив близько 540 кв. км, у тоді як Сили оборони України звільнили приблизно 430 кв. км.

Найбільші втрати території приходяться на Донецьку та Харківську області. При цьому темп наступу окупантів упродовж другої половини 2024 року збільшувався.

«Противник продовжить зусилля над завершенням взяття міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках», – прогнозують аналітики.

Вони окремо звертають увагу на збільшення зусиль над ліквідацією плацдармів Сил оборони на лівому березі річки Оскіл та розширенням своїх на його правому березі: «Так само велика ймовірність подальших спроб здійснити висадку на правому березі Дніпра на Херсонщині чи інших областях для відтягування і без того обмежених резервів Сил оборони. Ворог продовжуватиме витіснення наших військ із Курської області та нарощування вогневого впливу на українське прикордоння».

Нагадаємо, аналітики проєкту UA War Infographics проаналізували, які відбулись територіальні зміни на карті бойових дій за 2024 рік. За їхніми даними, протягом минулого року Росія окупувала 2 800 квадратних кілометрів української території. Аналітики порівнюють це з трьома площами столиці України.

До слова, голова волонтерського фонду «Повернись живим», військовий та аналітик Тарас Чмут заявив, що Україна втратила за рік близько 3600 км² території на всіх напрямках. А у листопаді темпи просування росіян досягли піка: 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу.