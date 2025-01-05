Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗМІ підрахували, яку площу України торік окупувала Росія

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ підрахували, яку площу України торік окупувала Росія
Темп наступу окупантів упродовж другої половини 2024 року збільшувався
фото: Reuters (ілюстративне)

Найбільші втрати території приходяться на Донецьку та Харківську області

У 2024 році Україна втратила контроль над понад 3600 кв. км території. Про це повідомив «Мілітарний» із покликанням на дані проєкту DeepState.

Зосередження величезних сил ворога, які іноді переважають наші у вісім разів, а також іноді зміна тактики дій окупантів не могли «пройти безслідно», зазначають журналісти. Для порівняння, за весь 2023 рік противник захопив близько 540 кв. км, у тоді як Сили оборони України звільнили приблизно 430 кв. км.

Найбільші втрати території приходяться на Донецьку та Харківську області. При цьому темп наступу окупантів упродовж другої половини 2024 року збільшувався.

«Противник продовжить зусилля над завершенням взяття міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках», – прогнозують аналітики.

Вони окремо звертають увагу на збільшення зусиль над ліквідацією плацдармів Сил оборони на лівому березі річки Оскіл та розширенням своїх на його правому березі: «Так само велика ймовірність подальших спроб здійснити висадку на правому березі Дніпра на Херсонщині чи інших областях для відтягування і без того обмежених резервів Сил оборони. Ворог продовжуватиме витіснення наших військ із Курської області та нарощування вогневого впливу на українське прикордоння».

Нагадаємо, аналітики проєкту UA War Infographics проаналізували, які відбулись територіальні зміни на карті бойових дій за 2024 рік. За їхніми даними, протягом минулого року Росія окупувала 2 800 квадратних кілометрів української території. Аналітики порівнюють це з трьома площами столиці України.

До слова, голова волонтерського фонду «Повернись живим», військовий та аналітик Тарас Чмут заявив, що Україна втратила за рік близько 3600 км² території на всіх напрямках. А у листопаді темпи просування росіян досягли піка: 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу.

Читайте також:

Теги: окупація фронт війна окуповані території Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Цей транзит дозволяв Путіну десятиліттями тримати на газовій голці Європу»
Чому рішення про припинення транзиту російського газу – велика історична перемога
Вчора, 07:14
Триває 1045-й день повномасштабної війни
Атака дронів на Київ: в одному з районів впали уламки
3 сiчня, 05:45
За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти до Індії цього місяця знизився до 1,47 млн барелів на день
Російські поставки падають? Індія вже закуповує нафту з ОАЕ та Іраку
31 грудня, 2024, 17:06
Інавгурацію Міхеїла Кавелашвілі не визнала грузинська опозиція та значна частина міжнародних партнерів
Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів
30 грудня, 2024, 13:46
Пошкоджений газопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію, у Балтійському морі
Підводні активності Росії на Балтиці: сигнал Заходу чи підготовка до нових атак?
27 грудня, 2024, 10:01
Володимир Зеленський висловив сподівання, що до 2025 року Україна посилить свої позиції
Україна ще недостатньо сильна для дипломатичних кроків – Зеленський
19 грудня, 2024, 05:32
Сам заступник командира бригади Іван Шаламага наразі не коментував відео Валерія Маркуса та не виходив із заявами
Піар чи сповідь? Як українці відреагували на відеозвернення Маркуса
12 грудня, 2024, 12:02
Згідно з мапою deepstate, від селища Шевченко до Покровська окупанти на відстані менше 5 км
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
11 грудня, 2024, 12:00
Повітряна тривога в Києві тривала понад дві години
Повітряна тривога в Києві тривала понад дві години
6 грудня, 2024, 02:30

Події в Україні

ЗМІ підрахували, яку площу України торік окупувала Росія
ЗМІ підрахували, яку площу України торік окупувала Росія
На Харківщині спалахнув психоневрологічний інтернат: шестеро постраждалих (фото)
На Харківщині спалахнув психоневрологічний інтернат: шестеро постраждалих (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2025 року
РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: семеро поранених
РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: семеро поранених
Удар по багатоповерхівці на Сумщині: завершено розбір завалів (оновлено)
Удар по багатоповерхівці на Сумщині: завершено розбір завалів (оновлено)
Росіяни заявили про атаку дрона на пропагандистів: одного вбито, пятьох поранено
Росіяни заявили про атаку дрона на пропагандистів: одного вбито, пятьох поранено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
728K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
118K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
50K
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2025
7472
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 сiчня, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua