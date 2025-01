Хто з зірок виступить на інавгурації Трампа: перелік

Список запрошених артистів на інавгурацію охоплює представників різних музичних жанрів

Сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп офіційно вступить на посаду 47-го президента США. Видання Newsweek повідомило, які відомі виконавці виступатимуть на інавгурації та після неї.

Як зазначає видання, список запрошених артистів охоплює представників різних музичних жанрів.

На самій церемонії кантрі-виконавці Лі Грінвуд і Керрі Андервуд виконають патріотичні композиції. Лі Грінвуд заспіває God Bless the U.S.A. та Time on Her Hands, а Керрі Андервуд виступить із піснею America the Beautiful. Крім того, оперний співак Крістофер Маккіо виконає національний гімн США – The Star-Spangled Banner.

Зірка кантрі-музики Керрі Андервуд заспіває на інавгурації Трампа фото з відкритих джерел

Після інавгурації заплановані три святкові заходи: The Liberty Ball, The Commander-in-Chief Ball і The Starlight Ball.

На Liberty Ball гостей розважатиме співак Джеймсон Алдін, відомий завдяки композиції Dirt Road Anthem. На другій події співатимуть гурт Rascal Flatts та виконавець Паркер Мак-Коллум. Тоді як на останньому концерті очікується виступ Гевіна Дегроу, відомого хітами Chariot та I Don’t Want to Be.

Гурт Rascal Flatts виступить після інавгурації Трампа фото: Вікіпедія

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Найперше подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому. В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.