Фото дня: Пенелопа Крус в эксклюзивном платье Chanel



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Шикарная женщина - шикарный наряд

На «Эмми» всемирно известная актриса пришла в платье в пол Chanel Haute Couture, которое делали специально для нее. Лиф и подол платья были вручную расшиты цветами из органзы, бусинами и перьями, и на все это ушло аж 300 часов! Но это того стоило – Крус однозначно попадает в список best dressed. Очень хороша!

Напомним, что 70-я ежегодная церемония награждения «Эмми» прошла в понедельник, 17 сентября, в театре Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе. Ранее «Скотч» сообщал о всех лауреатах премии «Эмми»

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