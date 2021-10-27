Фронтмен «Ляписа» Михалок объяснил, зачем «отправил на Одессу» фаната в Полтаве

Артист заявил, что после концерта разговаривал с пострадавшим, и тот не имел к нему претензий.

Фронтмен популярной группы «Ляпис-98» и Brutto Сергей Михалок в новом видео на YouTube-канале группы Brutto объяснил, зачем время концерта в Полтаве ударил одного из зрителей на сцене.

«Я разговаривал с людьми из первого ряда, там [были] какие-то приятные интеллигентные люди, я иногда апеллирую – с детьми какие-то шутки. Возвращаюсь, смотрю, а их нет, моих любимых, а сидят пару пацанов, явно «подлившие сливу», имитируя, что они явно заскучали. Ну я думаю: «Ого, я вас уже не отпущу», – сказал Михалок.

По его словам, он начал шутить с ними и, когда охрана попыталась вывести компанию из зала, попросил одного из мужчин пустить на сцену, поскольку у того была гитара. По словам Михалка, мужчина стал неадекватно вести себя, хамить и материться.

«Тихонечко его боданул, он больше даже не от удара [упал], а как-то, я не буду отмазываться – дал бычка, у нас это [так] называется. В Украине называется «на Одессу отправил», – заявил Михалок.

По его словам, после концерта он разговаривал с пострадавшим, и тот не имел к нему претензий.

Напомним, 20 октября группа «Ляпис 98» давала концерт в Полтаве. Во время выступления один из зрителей вышел на сцену. Между ним и Михалком возник конфликт, и артист ударил мужчину головой в лицо.

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