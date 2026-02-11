Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Eva Marija у фіналі люксембурзького відбору на Євробачення 2026 стала найкращою і в голосуванні журі, і в голосуванні глядачів
фото: RTL

Багато експертів звернули увагу на схожість пісні до британського хіта

Переможниця Luxembourg Song Contest 2026 Eva Marija після своєї перемоги отримала низку претензій щодо запозичень іншої пісні у своїй композиції Mother Nature. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL. 

На що подібна пісня Еви Марії Пуц?

Люксембурзька телерадіокомпанія RTL підтвердила, що проводить консультації з низкою партнерів щодо звинувачень у тому, що пісня виконавиці Mother Nature є плагіатом пісні британської співачки Birdy. Слухачі помітили значну схожість Mother Nature з хітом 2016 року Keeping Your Head Up британської співачки Birdy.

Порівняти дві заявки можна нижче. 

Eva Marija – Mother Nature

Birdy – Keeping Your Head Up

Ситуація була настільки серйозною, що мовнику RTL довелося залучити незалежні музичні організації та експертів для проведення детального аналізу обох композицій.

Подальша доля представниці Люксембургу

Після напруженого періоду очікування та юридичних перевірок, Eva Marija отримала «зелене світло» для виступу на Євробаченні 2026. Її конкурсна була повністю очищена від звинувачень у плагіаті. Ця новина стала справжнім полегшенням для національного мовника RTL та шанувальників конкурсу в країні, яка лише нещодавно повернулася на велику сцену Євробачення.

Керівник медіавідділу Люксембургу Джефф Шпільман офіційно заявив, що за результатами перевірки жодних фактів навмисного плагіату не виявлено. Однак, щоб уникнути будь-яких ризиків під час самого шоу у Відні, пісня зазнає невеликих коректив. Поточна версія не буде змінена кардинально, тож про заміну пісні чи написання нового треку мова не йде. Замість цього співачці зроблять шліфування аранжування, щоб видозмінити звучання та підготувати його до фінального зведення для великої сцени.

Нагадаємо, що росіянка намагалася потрапити на Євробачення від Люксембургу. Daryss, справжнє ім'я якої Дар'я Сокова, є викладачкою вокалу для дітей у школі «Tournesol école» у Люксембурзі. Вона закінчила низку консерваторій у країнах Європи, а зараз займається створенням мюзиклів (у тому числі, на основі російських казок та у співпраці з російськими акторами). Російсько-люксембурзька співачка невдало виступила на національному відборі, не потрапивши до трійки. 

Теги: Євробачення Люксембург

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нацвідбір Євробачення. Я дуже хочу, аби Leleka об нас не поранилася
Нацвідбір Євробачення. Я дуже хочу, аби Leleka об нас не поранилася
9 лютого, 07:18
Monokate під час нацвідбору
Monokate після перемоги Leléka на нацвідборі здивувала заявою
8 лютого, 16:33
7 лютого Україна обрала свою представницю на Пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Нею стала співачка Leleka з піснею «Ridnym»
Не вистачало лише кокошніка. Про те, чим закінчився Національний відбір Євробачення
8 лютого, 14:21
Два роки тому палестинець Башар Мурад був головним фаворитом відбору Ісландії, але сенсаційно поступився у суперфіналі конкурсу
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
30 сiчня, 15:22
 Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого
Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026
30 сiчня, 12:56
Співак Satoshi отримав від української виконавиці Jamala максимальний бал у голосуванні міжнародного журі
Визначився представник від Молдови на Євробаченні
17 сiчня, 23:29
Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
15 сiчня, 21:17
Федорова та Шмигаля не призначено на нові посади
Кадрові рішення, удар по ТЕС. Головне за 13 січня 2026
13 сiчня, 21:27

Шоу-біз

Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі
Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі
Брітні Спірс продала права на всі свої пісні
Брітні Спірс продала права на всі свої пісні
Співачка Юля Юріна відвідала 28 бригаду ЗСУ та записала для неї пісню (відео)
Співачка Юля Юріна відвідала 28 бригаду ЗСУ та записала для неї пісню (відео)
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
«Киця, яка грала в казино»? Народна артистка Сандулеса жорстко відповіла Оксані Білозір
«Киця, яка грала в казино»? Народна артистка Сандулеса жорстко відповіла Оксані Білозір
Threads гуде про «Тиху Наву». Один з головних акторів фільму пояснив природу такого ажіотажу
Threads гуде про «Тиху Наву». Один з головних акторів фільму пояснив природу такого ажіотажу

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua