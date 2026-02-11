Представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті: деталі скандалу

Eva Marija у фіналі люксембурзького відбору на Євробачення 2026 стала найкращою і в голосуванні журі, і в голосуванні глядачів

Багато експертів звернули увагу на схожість пісні до британського хіта

Переможниця Luxembourg Song Contest 2026 Eva Marija після своєї перемоги отримала низку претензій щодо запозичень іншої пісні у своїй композиції Mother Nature. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL.

На що подібна пісня Еви Марії Пуц?

Люксембурзька телерадіокомпанія RTL підтвердила, що проводить консультації з низкою партнерів щодо звинувачень у тому, що пісня виконавиці Mother Nature є плагіатом пісні британської співачки Birdy. Слухачі помітили значну схожість Mother Nature з хітом 2016 року Keeping Your Head Up британської співачки Birdy.

Порівняти дві заявки можна нижче.

Eva Marija – Mother Nature

Birdy – Keeping Your Head Up

Ситуація була настільки серйозною, що мовнику RTL довелося залучити незалежні музичні організації та експертів для проведення детального аналізу обох композицій.

Подальша доля представниці Люксембургу

Після напруженого періоду очікування та юридичних перевірок, Eva Marija отримала «зелене світло» для виступу на Євробаченні 2026. Її конкурсна була повністю очищена від звинувачень у плагіаті. Ця новина стала справжнім полегшенням для національного мовника RTL та шанувальників конкурсу в країні, яка лише нещодавно повернулася на велику сцену Євробачення.

Керівник медіавідділу Люксембургу Джефф Шпільман офіційно заявив, що за результатами перевірки жодних фактів навмисного плагіату не виявлено. Однак, щоб уникнути будь-яких ризиків під час самого шоу у Відні, пісня зазнає невеликих коректив. Поточна версія не буде змінена кардинально, тож про заміну пісні чи написання нового треку мова не йде. Замість цього співачці зроблять шліфування аранжування, щоб видозмінити звучання та підготувати його до фінального зведення для великої сцени.

Нагадаємо, що росіянка намагалася потрапити на Євробачення від Люксембургу. Daryss, справжнє ім'я якої Дар'я Сокова, є викладачкою вокалу для дітей у школі «Tournesol école» у Люксембурзі. Вона закінчила низку консерваторій у країнах Європи, а зараз займається створенням мюзиклів (у тому числі, на основі російських казок та у співпраці з російськими акторами). Російсько-люксембурзька співачка невдало виступила на національному відборі, не потрапивши до трійки.