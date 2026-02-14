Головна Скотч Шоу-біз
Визначилася заявка Естонії на Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Естонію вперше на Євробаченні представить жіночий гурт
фото: Eurovision World

Переможці нацвідбору брали участь у конкурсі 21 рік тому

Vanilla Ninja з піснею Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою») представлять Естонію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком»

Результати Eesti Laul

Фінал естонського відбору вийшов досить напруженим. Перша велика проблема сталася на виступі українки Уляни Ольгиної: під час міжнародної трансляції на Youtube-каналі Євробачення виступ співачки показали не повністю. Замість двохвилинного виступу були показані лише початок і кінець з невідомих причин. Вона в підсумку посіла восьме місце. 

Проте результати здивували багатьох. До трійки найкращих потрапили Noëp та Ollie з високими балами від журі та глядачів, а ось третє місце було вакантним. На нього претендували учасники Євробачень минулих років Vanilla Ninja (Швейцарія, 2005) та Swedish Cowboys (Естонія, 2015 та 2019). Останні мали перевагу, але в підсумку не потрапляли до суперфіналу лише за однієї умови: якщо у їхніх суперниць були максимальні 12 балів від глядачів. Саме це і трапилося: Vanilla Ninja виграли телевоут першого раунду та з останнього прохідного місця пройшли до фіналу.

Не стала шоком і їхня перемога в другому раунді. Вони зуміли обійти Noëp та Ollie, у підсумку повернувшись на конкурс після 21-річної перерви вже від своєї рідної країни. 

Скандальний підсумок відбору

Попри те, що Vanilla Ninja є популярними в Естонії, дуже багато слухачів негативно оцінили їхню заявку вже після перемоги. Наприклад, з оцінки в чотири з п'яти зірок на одному з популярних порталів вони перейшли до мізерних півтори зірки. Користувачі у міжнародній трансляції активно підтримували Ollie, але в підсумку він став лише третім. 

Пісня Естонії на Євробаченні-2026: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою»)

Vanilla Ninja – легендарний естонський поп-рок гурт, створений на початку 2000-х у Таллінні. Колектив швидко став одним із найуспішніших музичних колективів країни, підкоривши чарти Німеччини, Австрії та Швейцарії. Окремою сторінкою в їхній історії стало Євробачення-2005, де гурт представляв Швейцарію з піснею Cool Vibes. Причина такого вибору була доволі прагматичною: на той момент гурт мав контракт із швейцарським лейблом та активну підтримку місцевої індустрії, а сама Швейцарія внутрішнім відбором обрала саме естонський колектив як конкурентоспроможний міжнародний проєкт. У підсумку Vanilla Ninja посіли 8 місце у фіналі – один із найкращих результатів країни у 21 столітті.

Після тривалої паузи та возз’єднання гурт поступово повернувся до активної діяльності, зберігши впізнаваний стиль – поєднання гітарного драйву, яскравої мелодики й характерних багатоголосих гармоній. Нова конкурсна робота звучить як повернення у бік їхнього «золотого» періоду, але з сучасним продакшеном. У треку відчувається енергія класичного поп-року 2000-х, проте з актуальним електронним обрамленням. Гурт майстерно працює з вокальними партіями: солістки змінюють одна одну, створюючи динаміку, а у приспівах повертаються ті самі фірмові ностальгічні гармонії, які колись стали їхньою візитівкою. Букмекери віддають перемогу у відборі саме їм, але постановка і чистий вокал може багато чого вирішити для колективу в розрізі шансів на перемогу. 

Нагадаємо, Eva Marija з піснею Mother Nature («Мати Природа») представить Люксембург на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Вона перемогла і в професійного журі, набравши 94 бали, і здобула понад 53% від усіх голосів глядачів. 

До слова, Мальта обрала свого учасника Євробачення. Aidan з піснею «Bella» («Красуне») представить Мальту на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Виконавець був одним з головних фаворитів на перемогу. Він виступив у фіналі під десятим номером, і зачарував і публіку, і суддів своїм пронизливим виконанням пісні. 

