Где смотреть финал национального отбора на Евровидение-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В финале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 6 участников

Сегодня в 19:00 состоится второй финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.

Телевидение:

«UA: Первый»

«UA Культура»

СТБ.

Диджитал платформы:

Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ

Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ

YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ

Мобильное приложение suspilne.tv.

В финале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 6 участников

Khayat - Call For Love

David Axelrod - Horizon

Tvorchi - Bonfire

KRUTЬ - 99

Jerry Heil - Vegan

GO-A - Соловей

Откроет эфир Verka Serduchka с грандиозным музыкальным перформансом. Тина Кароль покажет специально подготовленный шоу-номер. А Джамала представит телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona.