Где смотреть финал национального отбора на Евровидение-2020
В финале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 6 участников
Сегодня в 19:00 состоится второй финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.
Телевидение:
«UA: Первый»
«UA Культура»
СТБ.
Диджитал платформы:
Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ
Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ
YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ
Мобильное приложение suspilne.tv.
В финале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 6 участников
Khayat - Call For Love
David Axelrod - Horizon
Tvorchi - Bonfire
KRUTЬ - 99
Jerry Heil - Vegan
GO-A - Соловей
Откроет эфир Verka Serduchka с грандиозным музыкальным перформансом. Тина Кароль покажет специально подготовленный шоу-номер. А Джамала представит телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona.