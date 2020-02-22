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    Шоу-биз

    Где смотреть финал национального отбора на Евровидение-2020

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    Где смотреть финал национального отбора на Евровидение-2020

    В финале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 6 участников

    Сегодня в 19:00 состоится второй финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.

    Телевидение:

    «UA: Первый»

    «UA Культура»

     СТБ.

    Диджитал платформы:

    Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ 

    Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ

    YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ

    Мобильное приложение suspilne.tv.

    В финале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 6 участников

    Khayat - Call For Love

    David Axelrod - Horizon

    Tvorchi - Bonfire

    KRUTЬ - 99

    Jerry Heil - Vegan

    GO-A - Соловей

    Откроет эфир Verka Serduchka с грандиозным музыкальным перформансом. Тина Кароль покажет специально подготовленный шоу-номер. А Джамала представит телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona.

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