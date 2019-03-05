Вера Кекелия перепела хит группы «Скрябин»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Композиция «Мовчати» стала саундтреком к сериалу «Крепостная»

В сети опубликован промоклип сериала «Крепостная» с полноценным саундтреком – песня Скрябина «Мовчати», которую исполнила украинская певица и участница Нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» Вера Кекелия.

«Сериал «Крепостная» - очень сложная и глубокая драма. Нам нужна была песня, которая отвечала бы такому сериалу. Мы хотели, чтобы это было хоровое исполнение, но не слишком классическое», - рассказала Scotch руководитель отдела эфирного промо СТБ Лидия Панькив.

Проект нашел певицу, которая заменила целый хор. Вера Кекелия исполнила песню многими тембрами, из которых музыкальный продюсер Влад Музыченко создал полноценный женский хор.

«Задача была такой, чтобы голоса звучали достаточно необычно и отстраненно. Это меня еще больше завело. Когда я услышала финальный вариант, у меня самой побежали мурашки», - комментирует Вера Кекелия.

Как только промо ролики появились в сети, многие пользователи заинтересовались, кто же исполнил композицию Кузьмы Скрябина «Мовчати» в проморолике «Крепостной» и как ее найти. Были разные варианты, но поклонники Веры сразу узнали в саундтреке ее голос и хотели получить полную новую версию песни. Из-за такого спроса, было решено записать полноценный саундтрек и создать клип из не вошедших кадров проморолика.