Внучка Софии Ротару в бикини блеснула стройным телом Гавайях (фото)

Модель вместе с бойфрендом наслаждается отдыхом

Внучка легендарной Софии Ротару, модель Соня Евдокименко устроила себе романтический отпуск.

Вместе с бойфрендом, IT-предпринимателем и вице-президентом по маркетингу Денисом Жадановым, который старше Сони на 13 лет, Евдокименко отправилась на Гавайи.

Оттуда девушка уже поделилась первыми кадрами. Соня запостила фото, на которых позирует в бикини, лежа на пляже, и демонстрирует свою стройную фигуру. Интересно, что эту фотографию оценила и звездная бабушка девушки София Ротару, которая поставила лайк под фотографией.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.