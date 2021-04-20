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    Внучка Софии Ротару в бикини блеснула стройным телом Гавайях (фото)

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    Модель Соня Евдокименко - Внучка Софии Ротару в бикини блеснула стройным телом Гавайях (фото)
    Модель Соня Евдокименко
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Модель вместе с бойфрендом наслаждается отдыхом

    Внучка легендарной Софии Ротару, модель Соня Евдокименко устроила себе романтический отпуск.

    Вместе с бойфрендом, IT-предпринимателем и вице-президентом по маркетингу Денисом Жадановым, который старше Сони на 13 лет, Евдокименко отправилась на Гавайи.

    Оттуда девушка уже поделилась первыми кадрами. Соня запостила фото, на которых позирует в бикини, лежа на пляже, и демонстрирует свою стройную фигуру. Интересно, что эту фотографию оценила и звездная бабушка девушки София Ротару, которая поставила лайк под фотографией.

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    Внучка Софии Ротару в бикини блеснула стройным телом Гавайях (фото)
    Внучка Софии Ротару в бикини блеснула стройным телом Гавайях (фото)
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес София Ротару
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