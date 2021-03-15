Грэмми-2021. Лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото)

На сцене выступили Гарри Стайлз, Дуа Липа, Билли Айлиш, Cardi B и Megan Thee Stallion

Несмотря на перенос торжества из-за пандемии, а также множество скандалов и звездных бойкотов (против премии высказались Зейн Малик, The Weeknd, Джастин Бибер и другие), в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения «Грэмми».

Соблюдая социальную дистанцию, на сцене выступили Гарри Стайлз, Дуа Липа, Билли Айлиш, Cardi B и Megan Thee Stallion, Тейлор Свифт, Post Malone и еще десятки артистов, многие из которых все-таки не забыли пройтись и по красной дорожке.

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 63-я музыкальная премия «Грэмми-2021». По количеству номинаций в списке в этом году лидировала Бейонсе, оказавшаяся сразу в девяти категориях, что демонстрирует ее многогранность в сферах R&B, рэпа и кинематографа.

Далее следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Рич, получившие по шесть номинаций. К слову, награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии: она стала первым исполнителем, завоевавшим 28 статуэток.

Полный список победителей читайте здесь.

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