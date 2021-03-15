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    Грэмми-2021. Лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото)

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    Грэмми-2021. Лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото)

    На сцене выступили Гарри Стайлз, Дуа Липа, Билли Айлиш, Cardi B и Megan Thee Stallion

    Несмотря на перенос торжества из-за пандемии, а также множество скандалов и звездных бойкотов (против премии высказались Зейн Малик, The Weeknd, Джастин Бибер и другие), в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения «Грэмми».

    Соблюдая социальную дистанцию, на сцене выступили Гарри Стайлз, Дуа Липа, Билли Айлиш, Cardi B и Megan Thee Stallion, Тейлор Свифт, Post Malone и еще десятки артистов, многие из которых все-таки не забыли пройтись и по красной дорожке.

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    Бейонсе
    Гарри Стайлз
    Лиззо
    Карди Би
    Тейлор Свифт
    Лиззо
    Грэмми-2021. Лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото)
    Грэмми-2021. Лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото)
    Грэмми-2021. Лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото)
    Грэмми-2021. Лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото)
    Грэмми-2021. Лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото)

    Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 63-я музыкальная премия «Грэмми-2021». По количеству номинаций в списке в этом году лидировала Бейонсе, оказавшаяся сразу в девяти категориях, что демонстрирует ее многогранность в сферах R&B, рэпа и кинематографа.

    Далее следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Рич, получившие по шесть номинаций. К слову, награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии: она стала первым исполнителем, завоевавшим 28 статуэток.

    Полный список победителей читайте здесь.

    Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

    Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные премия шоу-бизнес
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