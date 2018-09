Группа KISS объявила о грандиозном прощальном шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Так уходят легенды

Легендарная глэм-рок-группа объявила о том, что венцом их 45-летней карьеры станет прощальный тур World of Tour Road. Даты пока неизвестны.

«Все, что мы построили, и все, что мы завоевали за последние четыре десятилетия, никогда бы не произошло без миллионов людей во всем мире, которые за эти годы заполняли клубы, арены и стадионы», - говорится в заявлении KISS.

«Это будет окончательный праздник для тех, кто видел нас и последний шанс для тех, кто этого не сделал. Дорогие фаны, мы прощаемся с вами нашим самым большим шоу, и мы выйдем такими же, какимы мы пришли ... непримиримыми и непреодолимыми», - заявили музыканты.

Напомним, что Kiss — американская рок-группа, основанная в Нью-Йорке в январе 1973 года, играющая в жанрах глэм-рок, шок-рок и хард-рок и известная сценическими макияжами её участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами. Наиболее известными песнями Kiss являются «Strutter» (1974), «Deuce» (1974), «Black Diamond» (1974), «Rock and Roll All Nite» (1975), «Detroit Rock City» (1976), «Beth» (1976), «Calling Dr. Love» (1976), «Christine Sixteen», «Hide Your Heart» (1989), «Unholy» (1992), «God Gave Rock 'N' Roll to You II» (1992), «Psycho Circus» (1998). По состоянию на 2016 год имеют более сорока пяти золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей

«Скотч» рекомендует: Дэвид Линч выпустил первый трек из будущего джазового альбома