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Ексведучий одного з найпопулярніших українських ток-шоу розказав, як камінг-аут вплинув на його кар’єру

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Гнатенко у 90-ті вів популярне ток-шоу «Бар «Чорний кіт»
фото: glavcom.ua

Костя Гнатенко першим з публічних осіб в Україні в 90-ті розкрив свою орієнтацію

Поет, шоумен, журналіст та телеведучий Костянтин Гнатенко – яскравий представник шоубізнесу 90-х. Найбільшу популярність Гнатенку принесло телешоу «Бар «Чорний кіт», куди запрошував на ефіри зірок, політиків, відомих персон. Перші випуски програми виходили на державному УТ-1. Згодом шоу переїхало на популярніший «Інтер», а потім взагалі зникло. Ходили чутки, що це сталося нібито через зізнання Гнатенка у нетрадиційній орієнтації. Костянтин Гнатенко – перша публічна особа, яка розповіла про свою сексуальну орієнтацію тоді, коли говорити про це було не прийнято. Його можна вважати революціонером у справі боротьби з гомофобією в Україні. В інтерв'ю «Главкому» Гнатенко розповів, чи справді його зізнання поламало кар'єру йому на телебаченні.

«Зараз мені взагалі якось складно говорити про минуле, я не дуже люблю це робити. Ніколи не носив за собою це минуле, як якусь плиту. Я його залишив і пішов собі вперед. І в майбутньому мені завжди було цікавіше. Можливо, якби я не залишив ТБ, я б менше складав дитячих віршів, менше віршів узагалі писав. Телебачення і публічність вимагають від тебе дуже багато. Ти витрачаєш багато енергії на те, щоби триматися на плаву, відвідувати якісь безкінечні тусовки. Я пам'ятаю, коли я від цього всього звільнився, від напіврожевої шоу-бізнесової тусовки, то почав дуже багато писати. У мене вийшла велика книжка дитячих віршів, потім друга книжка…», – згадує Гнатенко.

Шоумен каже, що етап розриву з ТБ пережив абсолютно нормально. За його словами, не можуть пережити розлуку з ефіром тільки ті люди, у яких немає інших способів для реалізації. «У мене була поезія. Мені було де себе реалізувати. Потім в мене з'явилися клубні проєкти, і треба було багато працювати. Я переключився», – зауважив Гнатенко.

Костя Гнатенко запрошував на телешоу «Бар «Чорний кіт», зірок, політиків, відомих персон
Костя Гнатенко запрошував на телешоу «Бар «Чорний кіт», зірок, політиків, відомих персон
фото з відкритих джерел

Також він поділився, що має набір зробити моновиставу на основі його книжки дорослих віршів. Книжка буде мати назву «Скрижаль».

«Ось зараз у мене виходить книжка дорослих віршів. Я хочу її зробити моновиставою. З режисурою мені допомагатиме Толік Суханов, відомий актор. Хочу, щоби це не було просто читанням віршів, тому що це втомлює. Знаю себе, що сам не можу довго слухати багато віршів, коли їх хтось читає.

У моновиставі я буду співати, читати поезію, буду говорити, буду грати. Тобто буде те, щоби людям було цікаво. Книжка буде називатися «Скрижаль». Дуже давно в мене не виходили книги. Я переживаю цей момент, якийсь такий трепет відчуваю. Чекаю, коли її триматиму в руках», – ділиться поет.

Нагадаємо, що Костянтин Гнатенко вважає, що значна частина українців так і не зробила висновки, чому і за що йде російсько-українська війна. Як доказ він наводить присутність російської мови в Україні, яка досі зберігає свої позиції. 

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Теги: телебачення книги Інтер актор

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