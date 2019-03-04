Группа Orionix презентовала видеоклип о невзаимной любви



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Группа Orionix

Саундпродюсером композиции работал Роман Скоробагатько – гитарист The Hardkiss

Группа Orionix представила новую песню «Стіна», а также видеоработу к ней.



По словам участников коллектива, новая композиция - история юношеской безответной любви, которая ищет свое продолжение спустя много лет.



«Если любишь - люби здесь и сейчас. Любовь вдохновляет, позволяет мечтать, строить будущее и преодолевать трудности, но она приносит боль, если ударяется о стену обмана и безразличия. И такие раны не лечатся временем. Поэтому не тратьте свою любовь понапрасну и дарите ее тем, кто готов быть всегда рядом, дарить тепло и быть достойным ваших чувств», - так прокомментировала выход новой композиции фронтвумен группы Анастасия.





Как стало известно Scotch, композиция была написана во время гастролей группы за границей, но ее текст Анастасия оставила украинском языке, чтобы придать песне еще больше лиричности. Над сведением музыкального трека работал известный украинский музыкант Роман Скоробагатько – гитарист The Hardkiss.





