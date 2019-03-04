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    Шоу-биз

    Стало известно, кто занял экстра-место в команде Тины Кароль

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    Тина Кароль - Стало известно, кто занял экстра-место в команде Тины Кароль
    Тина Кароль
    1plus1.ua

    Украинская певица дополнила свою команду 17-тым участником

    Во время последнего эфира слепых прослушиваний вокального шоу «Голос Країни» в команду Тины Кароль попала еще одна талантливая участница - Дарья Ворончук

    Дарья выросла в творческой семье. Ее мама - художница, а папа - пианист в Киевском камерном оркестре. С детства девушка наблюдала, как ее папа-перфекционист тяжело работает в оркестре, как редко он бывает дома и поняла, что классическая музыка - это трудное дело.

    Девушка начала мечтать об эстрадном пение. Сейчас Дарья учится в музыкальном училище и пишет собственные песни. По словам Дарьи, она пришла на шоу для того, чтобы доказать себе, что может быть интересной публике.

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