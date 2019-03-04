Стало известно, кто занял экстра-место в команде Тины Кароль



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Тина Кароль 1plus1.ua

Украинская певица дополнила свою команду 17-тым участником

Во время последнего эфира слепых прослушиваний вокального шоу «Голос Країни» в команду Тины Кароль попала еще одна талантливая участница - Дарья Ворончук

Дарья выросла в творческой семье. Ее мама - художница, а папа - пианист в Киевском камерном оркестре. С детства девушка наблюдала, как ее папа-перфекционист тяжело работает в оркестре, как редко он бывает дома и поняла, что классическая музыка - это трудное дело.

Девушка начала мечтать об эстрадном пение. Сейчас Дарья учится в музыкальном училище и пишет собственные песни. По словам Дарьи, она пришла на шоу для того, чтобы доказать себе, что может быть интересной публике.