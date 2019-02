Группа Queen и Адам Ламберт выступят на «Оскаре»

До церемонии награждения «Оскар» осталось всего несколько дней, а организаторы интригуют киноманов все новыми подробностями

В этом году к церемонии награждения «Оскар» приковано пристальное внимание. И не зря. Сначала организаторы хотели сократить телеверсию, но под давлением знаменитостей оставили все как есть. Также долгое время представители киноакадемии не могли решить, должны ли быть ведущие или можно обойтись без них. Кроме этого, организаторы планировали отказаться от большей чести музыкальных номеров, но и от этой идеи им пришлось отказаться. Так, сегодня стало известно, о том, что на 91-й церемонии выступят группа Queen и Адам Ламберт.

Это, без сомнения, очень хороший ход. Выступление на «Оскаре» легендарных музыкантов привлечет к мероприятию, рейтинги которого с каждым годом снижаются, огромное число фанатов Фредди Меркьюри и фильма «Богемская рапсодия». Байопик, кстати, поборется за престижную награду в пяти номинациях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль» (Рами Малек).

Напомним, что на сцену «Оскара» также выйдут Брэдли Купер и Леди Гага. Поклонники знаменитостей надеются, что на сцене Гага и Купер появятся не один раз, тем более, что артисты номинированы в нескольких номинациях.

Также, ранее сообщалось, что помимо Shallow от Леди Гаги и Брэдли Купера, зрители услышат All The Stars Кендрика Ламара и SZA из «Черной пантеры», саундтрек к документалке «РБГ» I’ll Fight от Дженнифер Хадсон и The Place Where Lost Things Go в исполнении «Мэри Поппинс» Эмили Блант. Пока остается неизвестной судьба кантри When A Cowboy Trades His Spurs for Wings из вестерна братьев Коэн «Баллада Бастера Скраггса».