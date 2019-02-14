Киноакадемия прояснила ситуацию с сокращением вручения «Оскаров»



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Организаторы церемонии назвали новости о награждении четырёх победителей в рекламных паузах дезинформацией

Около сотни кинематографистов, включая режиссёров Квентина Тарантино, Спайка Ли и Мартина Скорсезе и операторов Калеба Дешанеля, Роджера Дикенса и Эммануэля Любецки, отправили в адрес Академии кинематографических искусств и наук открытое письмо, в котором они обратились к организаторам мероприятия и выразили недовольство решением передвинуть вручение четырёх наград («Лучший монтаж», «Лучший оператор», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и причёски») на время рекламы. Академия ответила следующим заявлением.

«Как сотрудники Академии, мы хотели бы заверить вас, что на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" не будут принижать заслуги номинантов и лауреатов ни одной из категорий. К сожалению, в результате ошибочных сообщений и постов в социальных сетях появилась цепочка неверной информации, которая закономерно расстроила многих членов Академии. Мы бы хотели объяснить план награждения, утверждённый советом премии».

Согласно тексту письма, все 24 категории объявят на сцене кинотеатра Dolby, и все они войдут в телетрансляцию. Организации, которые представляют интересы номинантов в названных выше категориях, добровольно предложили, чтобы объявление их победителей показали в эфире позже, а их выход на сцену вырезали.

Речи победителей всё равно включат в телетрансляцию. Во время будущих церемоний выберут от четырёх до шести категорий, которые подвергнутся такой же процедуре. Это не будут те же категории, что в 2019 году.

В обращении Академии также подчеркнули, что эти изменения обсудили и приняли в августе при полной поддержке представителей всех указанных отделений.

При этом до конца неясно, когда именно наградят победителей заявленных категорий. Ранее появилась информация, что ради сокращения эфирного времени «Оскар» в четырёх номинациях будет представлен во время рекламных пауз. Такое решение вызвало шквал неодобрения со стороны кинокритиков и профессионалов киноиндустрии.

91-я церемония вручения премий «Оскар» пройдёт в ночь с 24 на 25 февраля.

Джерело: Киноафиша