Передумали: киноакадемия покажет вручение всех «Оскаров» в прямом эфире



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Американская киноакадемия откатила назад очередное неудачное решение

Как сообщает Variety, по данным инсайдеров издания, киноакадемия отказалась от сомнительного решения удалить из прямого эфира оглашение номинантов и вручение «Оскаров» в четырёх категориях.

11 февраля стало известно, что ради сокращения эфирного времени, «Оскар» в четырёх номинациях будет представлен во время рекламных пауз. Жертвами стали категории «Лучший оператор», «Лучший монтажёр», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучшие грим и причёски». Речи победителей собирались показать позже, всё в той же трансляции, но в записи. Разумеется, киноиндустрия возмутилась. Что именно творилось в первые часы после заявления киноакадемии, мы рассказывали подробно.

В пятницу, 15 февраля, президент киноакадемии Джон Бэйли встречался с операторами, и разговор с ними привел к отказу от поспешно принятого решения.

Напомним, что в 2017 году киноакадемия заявила о введении номинации «Лучший популярный фильм», которая также встретилась со стеной общественного негодования, и тоже сдала назад.

Пока киноакадемия ищет возможность сократить время, выход подсказывает сайт Deadline: заслышав свое имя, лауреаты «Оскара» обнимают всех причастных к проекту, в котором они работали, и только потом выходят на сцену. В среднем это занимает 26 минут в каждой трансляции. Решение очевидно: приглашать номинантов на сцену и сразу подводить победителя к микрофону.

Джерело: Киноафиша