Тилль Линдеманн приедет в Киев в декабре. Но не к Лободе



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Тилль Линдеманн

Солист группы Rammstein анонсировал своей приезд в Украину

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн посетит столицу в декабре этого года. Причиной приезда стала не встреча с Лободой, как многие подумали, а презентация книги Messer, что в переводе с немецкого означает «нож».

В книгу Тилля Линдерманна вошли как известные, так и новые стихи.

Стоит отметить, что фронтмен группы Rammstein пишет стихи с 1990-х годов. Впервые, его сборник стихов Messer увидел свет еще в 2002 году. Но после этого книга еще несколько раз переиздавалась и дополнялась.

Напомним, что Тиллю Линдерманну приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой. Также в СМИ долгое время обсуждалось, что сексапильная Лобода родила дочь именно от Линдерманна. Подогрела слухи и сама певица, когда рассекретила имя дочки.



