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    Шоу-биз

    Тилль Линдеманн приедет в Киев в декабре. Но не к Лободе

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    Тилль Линдеманн - Тилль Линдеманн приедет в Киев в декабре. Но не к Лободе
    Тилль Линдеманн

    Солист группы Rammstein анонсировал своей приезд в Украину

    Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн посетит столицу в декабре этого года. Причиной приезда стала не встреча с Лободой, как многие подумали, а презентация книги Messer, что в переводе с немецкого означает «нож».

    В книгу Тилля Линдерманна вошли как известные, так и новые стихи.

    Стоит отметить, что фронтмен группы Rammstein пишет стихи с 1990-х годов. Впервые, его сборник стихов Messer увидел свет еще в 2002 году. Но после этого книга еще несколько раз переиздавалась и дополнялась.

    Напомним, что Тиллю Линдерманну приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой. Также в СМИ долгое время обсуждалось, что сексапильная Лобода родила дочь именно от Линдерманна. Подогрела слухи и сама певица, когда рассекретила имя дочки. 

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