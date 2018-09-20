Эдди Мерфи сыграет в ремейке комедии «Старые ворчуны»



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Эдди Мерфи

Тим Стори задумал переснять комедию 1993 года «Старые ворчуны»

Одну из главных ролей в ремейке уже согласился исполнить Эдди Мерфи.

В центре сюжета окажутся два враждующих соседа, они устраивают забавные перебранки на всю улицу и строят друг другу козни. Но война переходит на новый уровень, когда в дом рядом с ними переезжает симпатичная вдова, в которую влюбляются оба мужчины.

Ходят слухи, что в «Старых ворчунах» компанию Мерфи составит сам Сэмюэл Л. Джексон («Kingsman: Секретная служба»). Ждем подтверждения этой информации в ближайшее время.

В оригинальной ленте Дональда Питри сыграли Джек Леммон и Уолтер Мэттау, в даму их сердца перевоплотилась Энн-Маргарет.

Отметим, что Эдди Мерфи не часто радует поклонников своим появлением на больших экранах. Последний фильм с его участием – «Мистер Черч», вышел на большие экраны в апреле 2016 года. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/eddi-merfi-sygraet-v-remeyke-komedii-starye-vorchuny/

Джерело: Киноафиша