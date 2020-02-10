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    Шоу-биз

    HBO выпустит специальный выпуск «Друзей»

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    <p>Слухи о специальном выпуске &laquo;Друзей&raquo; спустя 25 лет после выхода сериала появились осенью 2019 года</p> <div></div> - HBO выпустит специальный выпуск «Друзей»

    Слухи о специальном выпуске «Друзей» спустя 25 лет после выхода сериала появились осенью 2019 года

    В реюнионе примут участие все актеры из оригинального сериала.

    HBO все-таки осуществит специальный выпуск культового сериала «Друзья». Все актеры вернутся к своим ролям. Об этом сообщает Deadline.

    По его информации, звездам сериала - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизе Кудроу, Дэвиду Швиммеру, Мэтту Леблану и Мэттью Перри - удалось договориться с компанией Warner Bros., которая занимается производством проекта. Сообщается, что каждому из актеров будет заплачено от $3 до $4 миллионов. Всего на производство выпуска потратят около $20 миллионов.

    Специальный выпуск будет сделан к запуску стриминговой платформы HBO Max и должен стать одним из ее эксклюзивов.

    Слухи о специальном выпуске «Друзей» спустя 25 лет после выхода сериала появились осенью 2019 года. Variety со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что с актерами, а также с шоураннерами ситкома Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном ведутся переговоры. По новой информации Deadline, переговоры на некоторое время приостанавливались, так как актеры и Warner Bros. TV разошлись в вопросе денег. И только теперь им удалось договориться.

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