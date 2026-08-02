Відомий голлівудський актор під час таємного візиту до України пережив російський обстріл

Говорячи про обстріл, актор зізнався, що вже вранці побачив у новинах наслідки удару й був шокований

Джессі Айзенберг відвідав селище у Львівській області

Відомий голлівудський актор Джессі Айзенберг («Ілюзія обману», «Соціальна мережа») під час свого візиту в Україну пережив масований російський обстріл. У сюжеті tsn.ua знаменитість висловився з цього приводу, інформує «Главком».

Джессі Айзенберг таємно приїхав до України та відвідав селище у Львівській області, розташоване неподалік від польського кордону. Метою його візиту стала участь у благодійному проєкті The Campfire Project, який підтримує дітей, що постраждали від війни.

Зірка провів для українських дітей серію майстер-класів з акторської майстерності. Щоб вільно працювати з матеріалами під час занять, заздалегідь готувався до поїздки – протягом року вивчав кирилицю та навчався читати нею.

Говорячи про обстріл, актор зізнався, що вже вранці побачив у новинах наслідки удару й був шокований:

«Нас розбудила тривога, ми спустилися в укриття, а вранці я побачив наслідки обстрілу. Це було спустошувально, жахливо, обурливо й трагічно. Я подумав: а що було б, якби бомбили Нью-Йорк, якби бомбили мій дім? Бо Львів дуже нагадав мені місто, в якому я живу».

Нагадаємо, акторка українського походження Оксана Лада, відома за роллю у популярному серіалі «Клан Сопрано», привітала Перший окремий медичний батальйон ЗСУ з Днем медичного працівника. Оксана Лада висловилася про мужність бойових медиків, які щодня рятують життя. Зірка подякувала батальйону за їхню працю та людяність.

До слова, американський актор Шон Пенн, який нещодавно отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану, прибув до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026, адже під час вручення йому статуетки «Оскара», він перебував на шляху до України.