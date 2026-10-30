Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві

Ніколай Костер-Вальдау надихнув українців на народну творчість

Зірка серіалу «Гра престолів», данський актор Ніколай Костер-Вальдау, який приїхав до Києва, став героєм мемів у соцмережі Threads. Українці створили десятки курйозних дописів з актором. «Главком» зробив підбірку найцікавіших мемів.

Народна творчість українського Threads з Ніколаєм Костером-Вальдау

У мемах українці обіграли відомі сюжети «Гри престолів» і перенесли їх на київські реалії. Зокрема, жартували, що Ланністери обирають столичні «Золоті ворота». Також писали про те, що Джеймі Ланністер (Ніколай Костер-Вальдау) уже дістався Півночі та навіть ночує в київському метро, тож «зима близько».

Не обійшлося й без згадок про драконів Дейнеріс: користувачі Threads писали, що Україні замість перемир’я потрібні саме дракони, аби боротися з окупантами та обстрілами.

Окрему хвилю жартів викликала знаменита фраза із серіалу «Зима близько». Українці провели паралелі між білими ходоками з «Гри престолів» та російськими атаками, блекаутами й холодом, до якого готується країна. Дехто навіть пожартував, що приїзд актора до Києва ознаменував початок нового сезону.

«Віталіку, зима близько».

фото: скриншот Threads

«Від Золотих плащів до Золотих Воріт – одна повітряна тривога».

фото: скриншот Threads

«Я перепрошую, але чому в Київ їдуть тільки Ланністери? Де Дейнеріс з драконами, Старки з військом Півночі? Де вони всі, я вас питаю???»

фото: скриншот Threads

«Чому в Україну їдуть тільки Ланністери? Де решта домів?»

фото: скриншот Threads

«Ми не хочемо перемирʼя, нам потрібні дракони! Ми всі учасники сезону».

фото: скриншот Threads

«Нарешті 8 сезон, Джейме добрався на північ за Стіну, по вулицях ходять «білі ходоки» замерзлі. Це буде жорсткий сезон, але він взяв із собою ППО Дейнеріс. Зима близько».

фото: скриншот Threads

«Ланністери обирають «Золоті ворота».

фото: скриншот Threads

«А нас попереджали, що зима буде важкою».

«Навіть Джеймі Ланністер ночує в київському метро. Вписався, як рідний. Зима близько».

фото: скриншот Threads

«Ланністер доїхав до півночі. Зима близько».

фото: скриншот Threads

«Шанс поспати в київському метро з Джеймі Ланністером ніколи не дорівнює нулю».

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Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото: скриншот Threads

Кияни поділилися кадрами неочікуваних зустрічей з героєм «Гри престолів»

Крім мемів, кияни ділилися спільними фото з Ніколаєм Костером-Вальдау. Він приїхав до пошкодженого ЖК «Комфорт Таун» у Києві після нічної атаки. Там актор спілкувався з мешканцями, фотографувався з ними та цікавився, як вони пережили обстріл. Кияни ділилися враженнями від зустрічі із зіркою в соцмережах:

«Нарешті віддав борги».

фото: скриншот Threads

«Шанс зустріти Джеймі Ланістера біля руїн після балістики і свого пошкодженого авто – низький, але ніколи не дорівнює нулю».

фото: скриншот Threads

«10:00 – я ридаю, бо в нашій студії вибило 5 вікон і відірвали батарею. 10:02 – я роблю фото з Ланістером, який зайшов спитати, як ми».

фото: скриншот Threads

«Пішов якось зять на роботу, а там Ланістер борги віддає. Оце так повезло».

фото: скриншот Threads

«Якщо побачите драконів над Україною, знайте, переговори з Вестеросом дали результат».

фото: скриншот Threads

Нагадаємо, актор Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів» приїхав до Києва, він показався на одній зі станцій метро у Києві, коли спустився у метрополітен під час повітряної тривоги. актор також встиг відвідати паб на Подолі.

Як розповідав «Главком», актор Ніколай Костер-Вальдау відвідав столичний ЖК «Комфорт Таун», куди росіяни поцілили в ніч на 30 жовтня. Актор на власні очі побачив руйнування та наслідки російської агресії та поспілкувався із мешканцями понівечених будинків.