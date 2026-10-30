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Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ніколай Костер-Вальдау у метро з Віталієм Кличком
Фото: скриншот Threads, створене за допомогою ШІ

Ніколай Костер-Вальдау надихнув українців на народну творчість

Зірка серіалу «Гра престолів», данський актор Ніколай Костер-Вальдау, який приїхав до Києва, став героєм мемів у соцмережі Threads. Українці створили десятки курйозних дописів з актором. «Главком» зробив підбірку найцікавіших мемів.

Народна творчість українського Threads з Ніколаєм Костером-Вальдау

У мемах українці обіграли відомі сюжети «Гри престолів» і перенесли їх на київські реалії. Зокрема, жартували, що Ланністери обирають столичні «Золоті ворота». Також писали про те, що Джеймі Ланністер (Ніколай Костер-Вальдау) уже дістався Півночі та навіть ночує в київському метро, тож «зима близько».

Не обійшлося й без згадок про драконів Дейнеріс: користувачі Threads писали, що Україні замість перемир’я потрібні саме дракони, аби боротися з окупантами та обстрілами.

Окрему хвилю жартів викликала знаменита фраза із серіалу «Зима близько». Українці провели паралелі між білими ходоками з «Гри престолів» та російськими атаками, блекаутами й холодом, до якого готується країна. Дехто навіть пожартував, що приїзд актора до Києва ознаменував початок нового сезону.

  • «Віталіку, зима близько».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Від Золотих плащів до Золотих Воріт – одна повітряна тривога».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Я перепрошую, але чому в Київ їдуть тільки Ланністери? Де Дейнеріс з драконами, Старки з військом Півночі? Де вони всі, я вас питаю???»
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Чому в Україну їдуть тільки Ланністери? Де решта домів?»
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Ми не хочемо перемирʼя, нам потрібні дракони! Ми всі учасники сезону».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Нарешті 8 сезон, Джейме добрався на північ за Стіну, по вулицях ходять «білі ходоки» замерзлі. Це буде жорсткий сезон, але він взяв із собою ППО Дейнеріс. Зима близько». 
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 6
фото: скриншот Threads
  • «Ланністери обирають «Золоті ворота».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 7
фото: скриншот Threads 
  • «А нас попереджали, що зима буде важкою».
  • «Навіть Джеймі Ланністер ночує в київському метро. Вписався, як рідний. Зима близько».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 8
фото: скриншот Threads 
  • «Ланністер доїхав до півночі. Зима близько».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 9
фото: скриншот Threads 
  • «Шанс поспати в київському метро з Джеймі Ланністером ніколи не дорівнює нулю».
25 фото
На весь екран
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві
фото: скриншот Threads 

Кияни поділилися кадрами неочікуваних зустрічей з героєм «Гри престолів»

Крім мемів, кияни ділилися спільними фото з Ніколаєм Костером-Вальдау. Він приїхав до пошкодженого ЖК «Комфорт Таун» у Києві після нічної атаки. Там актор спілкувався з мешканцями, фотографувався з ними та цікавився, як вони пережили обстріл. Кияни ділилися враженнями від зустрічі із зіркою в соцмережах:

  • «Нарешті віддав борги».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 10
фото: скриншот Threads 
  • «Шанс зустріти Джеймі Ланістера біля руїн після балістики і свого пошкодженого авто – низький, але ніколи не дорівнює нулю».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 11
фото: скриншот Threads 
  • «10:00 – я ридаю, бо в нашій студії вибило 5 вікон і відірвали батарею. 10:02 – я роблю фото з Ланістером, який зайшов спитати, як ми».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 12
фото: скриншот Threads 
  • «Пішов якось зять на роботу, а там Ланістер борги віддає. Оце так повезло».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 13
фото: скриншот Threads 
  • «Якщо побачите драконів над Україною, знайте, переговори з Вестеросом дали результат».
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві фото 14
фото: скриншот Threads 

Нагадаємо, актор Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів» приїхав до Києва, він показався на одній зі станцій метро у Києві, коли спустився у метрополітен під час повітряної тривоги. актор також встиг відвідати паб на Подолі. 

Як розповідав «Главком», актор Ніколай Костер-Вальдау відвідав столичний ЖК «Комфорт Таун», куди росіяни поцілили в ніч на 30 жовтня. Актор на власні очі побачив руйнування та наслідки російської агресії та поспілкувався із мешканцями понівечених будинків.

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Теги: соцмережі гумор метро Київ голлівудський актор

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