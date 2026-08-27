Голлівудський актор зустрівся з онкохворими дітьми у Києві

Лієв Шрайбер допомагає онкохворим дітям протягом багатьох років

Американський актор та кінопродюсер Лієв Шрайбер прибув до Києва. Він зустрівся з мешканцями сімейного дому «Дача», де живуть сім’ї з онкохворими дітьми. Про це пише «Главком» із посиланням на допис.

Лієв Шрайбер тривалий час допомагає фонду, який опікується сімейним домом. Він поспілкувався з дітьми та провів із ними час.

«Голлівудська зірка на «Дачі» – звучить трохи нереально. Але коли в гості приїжджає сам Лієв Шрайбер, звичайний день стає кадром із фільму. Лієв – актор, режисер і співзасновник BlueCheck Ukraine, який разом із командою вже кілька років підтримує «Запоруку», – розповіли у фонді.

На кадрах також можна побачити, як актор долучився до майстер-класу та підіграв хлопчику Денису, який вирішив заспівати для нього. Зірковий гість акомпанував юному артисту на біт. Також Лієв Шрайбер розписався на гіпсі одного з мешканців дому.

Лієв Шрайбер – народився 4 жовтня 1967 у Сан-Франциско (США). Є відомим американським сценаристом, кінопродюсером, кінорежисером, а також актором театру й кіно. Відомий за ролями у фільмах «Крик», «Крик 2», «Крик 3», «Люди-Х: Росомаха», «Маньчжурський кандидат» та іншими. Як режисер дебютував із фільмом «Все освітлено».

Нагадаємо, голлівудський актор та амбасадор державної фандрейзингової платформи United24 Лієв Шрайбер під час візиту до Києва побував у Солом’янському районі на місці влучання ворожої ракети. Актор на власні очі оцінив масштаб руйнувань і закликав західних партнерів посилити захист українського неба системами Patriot.

До слова, Лієв Шрайбер приїжджав до України у 2022 році. Тоді голлівудський актор прибув до Києва як амбасадор державної фандрейзингової платформи United24 для підготовки нових проєктів. Він також зустрівся з Володимиром Зеленським