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    Шоу-биз

    Украинской рок-легенде Дизелю – 50: звезды готовятся к самой масштабной тусовке декабря

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    <p>По словам Дизеля, каждый зритель станет свидетелем рождения невероятных &laquo;хитов на миллион&raquo;</p> <div></div> - Украинской рок-легенде Дизелю – 50: звезды готовятся к самой масштабной тусовке декабря

    По словам Дизеля, каждый зритель станет свидетелем рождения невероятных «хитов на миллион»

    В Киеве состоится бурная вечеринка

    Гитарист культовой группы Green Grey Дизель готовиться отпраздновать 50-летие! Легендарный рокер подготовил для своего дня рождения абсолютно новый музыкальный формат. Лучшие музыканты Украины не только сыграют вместе на одной сцене любимые хиты, но и прямо на глазах у публики создадут новые.

    На одной сцене выступят 50 известных музыкантов, среди которых: Green Grey, TНMK, Vоплі Vідоплясова, Скрябін, Pianoбой, O.Torvald, Артем Пивоваров, Yurko Yurchenko, Alloise, Yarmak, Alina Pash, НKНKT, The Z, J Scope, Estradarada, С. Жадан, В.Придувалов, А. Вексклярский (dj Толя) и многие другие.

    «Это будет уникальное музыкальное событие. Каждый зритель станет свидетелем рождения невероятных «хитов на миллион». Я горжусь дружбой с этими музыкантами и тем, что могу играть с ними на одной сцене. Это, наверное, и есть мой самый желанный подарок. Это будет не просто концерт, это будет суперднюха!», – поделился Дизель.

     

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