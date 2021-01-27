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    Шоу-биз

    Хлопья по $35 долларов за пачку. Билли Айлиш призналась, что не разбирается в деньгах

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    Певица Билли Айлиш - Хлопья по $35 долларов за пачку. Билли Айлиш призналась, что не разбирается в деньгах
    Певица Билли Айлиш

    Артиска — большой фанат хлопьев на завтрак

    Насмотревшись на нынешних кумиров молодежи, многие подростки мечтаю разбогатеть и прославиться еще до 20 лет. Но та же суперпопулярная Билли Айлиш доказывает, что стать богачкой в 19 может быть достаточно неловко.

    В недавнем интервью певица призналась, что она — большой фанат хлопьев на завтрак. Так вот, однажды она заказала любимое лакомство в Интернете по 35 долларов за пачку.

    Вы можете представить, чтобы упаковка готового завтрака стоила около 1000 гривен на наши деньги? Конечно же, и до Билли потом дошло, что это очень дорого. Но уже после того, как заказала 70 пачек.

    Ранее «Скотч» рассказывал, что беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает на карантине.

    «Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц», - сказала девушка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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